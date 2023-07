Jorge Macri podrá competir por la Jefatura de Gobierno porteña

El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires decidió ayer por mayoría habilitar la precandidatura a jefe de Gobierno de Jorge Macri, quien había sido impugnado por ser intendente de Vicente López y supuestamente no cumplir con los requisitos que establece la legislación vigente.

Por cuatro votos contra uno, el máximo tribunal de la Ciudad ratificó lo dicho por el Tribunal Electoral porteño, que también le había dado el visto bueno al ministro de Gobierno. De esta forma y luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se negara a intervenir en el caso, quedó ratificada su postulación para competir en la interna de Juntos por el Cambio el próximo 13 de agosto contra el radical Martín Lousteau.

Las impugnaciones habían sido presentadas por la precandidata Vanina Biasi (FIT) y el ex senador Nito Artaza.

Ambas argumentaban que Jorge Macri no cumplía con el requisito de los 5 años de residencia previo a la elección que establece la Constitución local.

En primera instancia, el Tribunal Electoral porteño consideró que ese tiempo podía haberse cumplido en cualquier momento antes de la elección y no eran necesarios los 5 años inmediatamente anteriores. Días atrás, también dictaminó en ese sentido el fiscal general porteño, Juan Mahiques.

Ahora el fallo de STJ, integrado por Inés Weinberg de Roca, Santiago Otamendi, Luis Lozano y Marcela De Langhe, confirma lo dicho por la Justicia porteña y tiene la posibilidad de ser apelado en la Corte Suprema de la Nación, pero ese tribunal ya se se declaró incompetente en el caso al responder a otro pedido de impugnación contra Jorge Macri.

El ex intendente de Vicente López renunció a ese cargo este año luego de ser jefe comunal y vivir en ese distrito durante los últimos tres períodos. (NA)