Más de un millón de jubilados cobrarán un adicional por la suba del salario mínimo

Alrededor de 1,2 millones de jubilados y pensionados que cumplieron con los 30 años o más de aportes efectivos, sin acudir a moratorias, percibirán un plus de $15.572 tras el aumento del salario mínimo. La medida se adoptó a partir de que el Consejo del Salario determinara el incremento del 34% sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que en julio sube de $87.987 a $105.500. Esto es así porque la ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017, estableció este grupo no puede cobrar menos del 82% del SMVM.

Según el artículo N°5, los jubilados y pensionados "con 30 años o más de servicios con aportes efectivos" cobrarán "un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil".

En julio, el SMVM sube a $ 105.500. El 82% de este valor ($ 86.150) es superior a la jubilación mínima ($ 70.938) en $ 15.572. Este adicional se suma al bono de $ 17.000 que percibirán en julio. En total son $ 103.510 (jubilación mínima de $ 70.938 brutos + $ 17.000 de bono + $ 15.572 de plus).

Dado lo avanzado de los pagos de este mes, la ANSeS explicó que hará una liquidación complementaria con el plus de $ 15.572. Luego, en agosto, el SMVM sube a $ 112.500. El 82% es $ 92.250, superior a la jubilación mínima en $ 21.312. Así, cobrarían en total $ 112.250 ($ 70.938 + $ 20.000 de bono + $ 21.312).

En septiembre, el SMVM asciende a $ 118.000 pero ese mes la jubilación mínima aumenta por la movilidad. Recién entonces se sabrá si el nuevo haber mínimo se ubica o no por encima del 82% sobre los $ 118.000.

Desde su aprobación, ese plus transitorio se pagó en enero-mayo y de julio a noviembre de 2018; en agosto y en octubre- noviembre de 2019, en octubre y noviembre 2021, en agosto, en octubre, noviembre y diciembre 2022 y en enero y febrero y en abril, mayo y junio 2023. Aquellos jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, pero se jubilaron acudiendo a moratorias, no cobran ese plus.

Por otra parte, los jubilados y pensionados con haberes más altos tampoco reciben este beneficio ni los bonos que se fueron otorgando durante estos años. Es el sector de los jubilados y pensionados que mayor retroceso tuvo frente a la inflación porque, al igual que el resto, sufrió una pérdida del 19,5% durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Luego, en 2020 recibió aumentos inferiores a los de la mínima, y en 2021, en 2022 y en lo que va de 2023 no percibió ninguno de los bonos que se les otorgaron a los jubilados y pensiones de haberes más bajos. (NA)