El dólar blue continúa firme su rally alcista

El dólar blue aceleró su marcha alcista y alcanzó ayer un nuevo máximo histórico de $522, mientras que el MEP cerró en una cotización récord y el Banco Central compró divisas pero sigue perdiendo reservas por la venta de yuanes. La divisa paralela subió por sexta ronda consecutiva y tras aumentar $10, una de las mayores subas en una sola rueda, cerró en los $522 para la venta y en $ 515 para la compra y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 96,1%, el nivel más alto en un mes.

En las últimas seis ruedas la divisa marginal escaló $31, luego de transitar un mes de marcada estabilidad y en el año acumuló una suba de $173 o un 50,3%, en línea con la inflación del primer semestre. Según operadores del mercado, las trabas para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el denominado "trade electoral", impulsan todas las cotizaciones de la moneda norteamericana.

En la bolsa porteña el dólar MEP superó por primera vez los $ 500 y el Contado con Liquidación (CCL) avanza por tercera jornada consecutiva. El MEP o Bolsa trepó hasta los $ 501,8 y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en un 89,3%, mientras que el CCL avanzó hasta los $ 510 y el spread con el oficial se ubicó en un 92,4%.

El BCRA terminó la jornada con compras por US$ 49 millones, pero en la rueda de Yuanes totalizó ventas por 1.056 millones. Los agroexportadores de las economías regionales liquidaron hoy US$ 9,7 millones, el monto más bajo de la semana en la que totalizó ingresos por US$ 77 millones, y acumula por el programa de promoción de exportaciones US$ 5.571 millones.

El dólar Qatar llegó a un nuevo máximo de $555,2 y achicó la diferencia con el blue, mientras que el turista o tarjeta, que también aplica a consumos con tarjetas en el exterior aumentó hasta los $486,10. El ahorro o dólar solidario, con los impuestos cerró en $458,3, un peso más que la cotización de ayer y el mayorista avanzó 30 centavos a $264,35 por unidad.

En el Banco Nación la divisa oficial sin impuestos cerró en $277, mientras que el promedio en los bancos privados principales fue de $276,8. (NA)