Los Pumitas finalizaron novenos

El seleccionado Sub 20 de rugby de Argentina, Los Pumitas, derrotó ayer a su par de Fiji por 43-22 y finalizó en el noveno puesto del Mundial de Sudáfrica. El partido, disputado en el Danien Craven Stadium de la ciudad de Stellenbosch, finalizó con un parcial para el equipo argentino de 29-5.

Los tantos del conjunto nacional conducido por el entrenador Alvaro Galindo llegaron con los tries marcados por Valentín Soler Filloy, Tomás Si Biase, Valentino Minoyetti, Ernesto Giudice, su capitán Eliseo Chiavassa (2) y un try penal. Por su parte, Valentino Dicapua sumó tres conversiones.



FRANCIA FUE CAMPEÓN

El seleccionado Sub 20 de rugby de Francia se consagró ayer tricampeón juvenil, al vencer en la final a su par de Irlanda por 50-14, en el cotejo que le dio cierre al Mundial de la categoría. El encuentro se celebró en el estadio de Athlone Sports Stadium, en Ciudad del Cabo. Los galos se fueron arriba en el tanteador del primer tiempo por 17-14 y el arbitraje corrió por cuenta del rosarino Damián Schneider.