Canapino fue el mejor rookie en los ensayos

Comenzó la décima fecha de la IndyCar, con el primer entrenamiento de la visita a tierras canadienses en el circuito callejero de Toronto. Kyle Kirkwood fue el líder de la única actividad programada para el viernes, que finalizó con un 1-2 para el Andretti Autosport, a manos del piloto de Florida y del francés Romain Grosjean. En el tercer escalón quedó Felix Rosenqvist.

El tiempo marcado por Kirkwood fue de 1m00s8075, que le permitió superar al ex piloto de F1 por 0s050 y por 0s0532 al sueco. Agustín Canapino completó 26 vueltas en su estreno sobre la pista norteamericana y se ubicó en el puesto 20º, con un tiempo de 1m02s2066, el mejor trabajo de un rookie en la sesión.

El top diez lo completaron Colton Herta, Scott McLaughlin, Marcus Ericsson, Alex Rossi, Pato O´Ward, Josef Newgarden y Will Power. En la mañana del sábado, la actividad continuará con la segunda práctica libre, que dará inicio a las 11.35 (ARG). Posteriormente llegará el turno de la clasificación, a partir de las 15.50.



LE MANS SERIES

La European Le Mans Series vuelve a la acción este fin de semana por primera vez desde la apertura de la temporada, que había sido en Barcelona, en el mes de abril. La categoría tuvo una pausa de varios meses después de que se pospusiera su segunda fecha planificada en Imola y luego se reemplazara por una doble cita en Portimao, debido a demoras en las mejoras de la pista a la sede italiana.

En la mañana de este viernes, José María López lideró el 1-2 del Cool Racing al marcar el tiempo más rápido en la sesión de apertura de los entrenamientos libres en el circuito Paul Ricard. «Pechito» condujo el Gibson No. 47 Cool Racing Oreca 07 y logró un registro de 1m43s030 en su mejor vuelta, superando al otro auto de la estructura suiza, el No. 37 de Malthe Jakobsen, por 0s906 (Jakobsen también encabezó la clasificación en LMP2 Pro-Am). Job van Uitert completó los tres primeros con el Panis Racing, por delante de Matthieu Vaxiviere de AF Corse y el No. 22 del United Autosports Oreca, en manos de Oliver Jarvis.

En LMP3, Kai Askey logró un tiempo de 1m50s142 a bordo del Nissan No. 13 Ligier JS P320 para quedarse con el «1». El piloto estadounidense fue 0s103 más rápido que el marplatense Marcos Siebert (Cool Racing), mientras que Antoine Doquin ocupó el tercer lugar con una máquina del Racing Spirit of Leman.

El No. 44 GMB Motorsport Aston Martin Vantage AMR lideró en GTE en manos de Nicki Thiim. Matt Griffin y Matteo Cressoni llegaron segundo y tercero para Spirit of Race y Iron Lynx, respectivamente.La segunda sesión de entrenamientos libres de las «4 Horas de Le Castellet» tendrá lugar a las 5.10 (ARG) del sábado.