CRAR recibirá a Jockey en un gran duelo de la parte alta

Este sábado se jugará la penúltima fecha del torneo de Segunda División del TRL con un partido excluyente, el que animarán en el predio de la Ruta 70 el local CRAR y Jockey de Venado Tuerto. El inicio del partido principal está previsto para las 16, con el arbitraje de Emilio Traverso. Previamente jugarán la pre-reserva, a las 12.30 y la reserva, a las 14.15.

El duelo pondrá en juego el número 1 de la etapa regular, de cara a la fase final que disputarán los cuatro mejores luego de la última fecha. Un triunfo del equipo rafaelino lo dejaría en una condición muy favorable en ese aspecto, ya que si bien no podrá superarlo en esta jornada (está segundo a 6 puntos de los venadenses), como Jockey quedará libre en la jornada de cierre si le gana a Universitario terminará en lo más alto. En cambio, si gana el elenco del sur provincial asegurará el primer puesto. Cabe acotar que en la primera rueda se impuso CRAR por 26 a 15 como visitante.

El elenco Verde volverá a jugar luego de 21 días, tras la derrota sufrida ante Los Caranchos, ya que luego quedó libre y después hubo ventana por el partido de Los Pumas ante los All Blacks por el Rugby Championship.

La formación inicial dispuesta por el Head Coach Alejandro Chiavón será con: Juan Ghizzoni, Martín Barberis y Jonatan Viotti; Facundo Ledesma y Juan Cruz Karlen; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Santiago Kerstens (c); Jerónimo Ribero, Santiago Albrecht, Tobías Cavallo, Esteban Appo; José Francone.

Los demás partidos del sábado: a las 16 Logaritmo vs. La Salle (Carlos Poggi); Alma Juniors de Esperanza vs. Tilcara de Paraná (Carlos Perrone); Los Caranchos de Rosario vs. Universitario de Santa Fe (Lucas Palacios). Libre: Provincial.



TODAS LAS POSICIONES

Primera: Jockey VT 62 puntos; CRAR 56; Los Caranchos 49; Alma Juniors 45; Tilcara 40; La Salle 36; Logaritmo 22; Provincial 11; Universitario SF 4.

Reserva: CRAR y Logaritmo 56; Jockey VT 51; Tilcara 47; Alma Juniors 40; Los Caranchos 38; La Salle 28; Provincial 12; Universitario 11.

Pre-Reserva: Logaritmo 58; Jockey VT 54; Tilcara 51; La Salle 41; Los Caranchos 40; CRAR 38; Alma Juniors 31; Universitario 17; Provincial 1.