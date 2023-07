Cuando lo fue a buscar, tuvo premio

(Por Darío Gutiérrez). - Un domingo te hace llorar, y a la fecha siguiente reír de felicidad. Como en las viejas películas de Sandrini, 9 de Julio es capaz de hacer pasar por diferentes estados de ánimo a sus hinchas en un mismo partido. Pero esta vez frente a Sarmiento le tocó la buena, porque el golazo sobre la hora de Román Bravo fue para conseguir tres puntos de oro, ya dejando atrás la bronca del fin de semana pasado en Salta.

Aunque cueste creerlo, con 15 minutos de decisión de ir a buscar el partido le alcanzó al León. Necesitó que le mojaran la oreja, en ese penal por mano de Centurión que facturó Olego, para que obligado a ir hacia adelante se lo llevara puesto al elenco chaqueño, en menos de cinco minutos se le empate en un córner por Centurión y, pese a quedarse con uno menos por la expulsión de Vera a los 40', igual fue en la última con Bravo para llevarse el premio mayor.

Quizás las flaquezas que tuvo en los últimos partidos el elenco rojiblanco del medio hacia atrás hicieron plantearse a Barbero y su cuerpo técnico la necesidad de fortalecer el medio. Pero pese al 4-1-4-1, Sarmiento manejó la pelota en la mayor parte del juego, con Sagarzazu como eje, que generalmente estuvo bastante libre.

De local, en 70 minutos del juego el "9" estuvo prácticamente preparado para contragolpear, pero lo pudo hacer pocas veces. Porque Ibáñez, que fue a todas, pudo ganar muy pocas en desventaja con el fondo visitante, y porque en el manejo de la pelota Larrea apareció de a ratos. Inclusive, se notó que pasaron menos al ataque en comparación a otros encuentros tanto Bogado como Acuña, que generalmente es un factor sorpresa.

La visita merodeó en los 45' iniciales el arco de Grinóvero con un cabezazo de Lapetina en el área chica que no pudo darle dirección al arco luego de una buena acción de Vega por izquierda, y la otra fue por un error de Loboa en la salida donde perdió la pelota y de no ser por Grinóvero, el goleador Olego hubiese puesto la apertura.

La única del once juliense fue cuando Larrea armó una muy buena jugada de derecha a izquierda y desde la media luna asistió a Bravo (que fue extremo izquierdo), que se demoró un instante y cuando le dio el zurdazo, le salió débil sin problemas para Di Fulvio.

En el segundo tiempo la tónica de inicio fue similar, más activo en el manejo de la pelota el equipo visitante y 9 de Julio con mucha distancia en sus líneas, algo que Barbero intentó corregir con el ingreso de Ruiz Díaz por López. Pero el trámite cambió cuando a los 24' Resquín aceleró por el carril zurdo, enganchó al medio y habilitó a Olego, que cuando quiso dar el pase en el área al medio encontró la mano de Centurión. Carranza, que había dejado pasar una acción parecida en el primer tiempo cuando atacaba 9 de Julio, marcó correctamente el penal que Olego ejecutó bajo a la derecha de Grinovero, que por poco no logró rechazar.

Con el 0-1 9 de Julio estuvo obligado a salir y allí evidenció los problemas del fondo visitante, ya con Costamagna y Nuñez en cancha. Antes de la media hora lo pudo empatar con un corner desde la derecha al primer palo, donde no la pudieron rechazar los jugadores chaqueños y un atento Centurión se tomó revancha de la acción del penal, para tocar con el pie y establecer el 1 a 1.

El León siguió atacando y luego de una buena acción de Nuñez, el centro le quedó a Ruiz Díaz de frente que increíblemente remató desviado. Después llegó la expulsión de Vera -ayer volante cubriendo la ausencia de Salcedo-, que parecía marcar que 9 de Julio debería aferrarse al punto. Pero sobre la hora la presión de Larrea sobre Sagarzazu dio efecto en tres cuartos de cancha, el entrerriano habilitó a Bravo que luego de enganchar en el vértice del área, sacó un zurdazo cruzado que se fue cerrando para meterse contra el palo derecho de Di Fulvio. Un gran gol, el primero y esperado por el delantero con la camiseta juliense, que fue de los más festejados del torneo.

Así quedaron los tres puntos en casa y ahora a esperar los resultados de los rivales directos el fin de semana, pero con la certeza que la fortaleza del Soltermam se mantiene vigente, con este quinto triunfo consecutivo en esa condición.



9 DE JULIO 2 - SARMIENTO 1

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Alvaro Carranza. Asistentes: Cristian Arregues y Marcos Guzmán. Cuarto árbitro: Matías González.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonathan Bogado, Facundo Centurión, Matías Loboa y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Agustín Vera, Agustín López (63' Wilson Ruiz Diaz) y Brian Peralta (72' Agustín Costamagna); Román Bravo y Maximiliano Ibáñez (72' Fernando Nuñez). Sup: Joaquín Gómez, Thiago Peñalba, Franco Baudracco, Jeremías Kruger, Mateo Gutiérrez, Leonardo Monroy. DT: Maximiliano Barbero.

Sarmiento: Emilio Di Fulvio; Mariano Puch, Facundo Pardo, Franco Domínguez y Luciano Capetina; Gonzalo Cañete (66' Franco Schiavoni), Matías Mansilla, Sergio Sagarzazu (90' Daniel Salvatierra) y Maximiliano Resquín (79' Max Pared); Claudio Vega (66' Diego Auzqui) y Franco Olego. Sup: Iván Gorosito, Santiago Giorja, Facundo Ponce, Fabio Martinez y R. Montenegro. DT: Víctor Godoy.

Segundo tiempo: a los 24' gol de Olego (S) -p-, a los 29' gol de Centurión (9) y a los 44' gol de Bravo (9).

Incidencia: en el ST, a los 40' exp. Vera (9) por doble amonestación.

Amonestados: Bravo, Vera, Nuñez, Centurión (9); Cañete, Pardo, Vega, Di Fulvio y Dominguez (S).