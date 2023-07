El martes, los jóvenes rugbiers condenados saldrán de la cárcel

Los rugbiers condenados por asesinar a Fernando Báez Sosa, en enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell, saldrán de la cárcel luego de que la Justicia haya fijado una nueva audiencia, donde podrán detallar sus apelaciones por las condenas recibidas el pasado 6 de febrero.



EL MARTES A

LA HORA 11

Será el próximo martes 15 de agosto a las 11, y se tratará de la primera vez que saldrán de Melchor Romero después de haber sido encontrados culpables por el crimen.

Fabián Améndola, uno de los abogados de los padres de Fernando, confirmó en diálogo con TN que es una audiencia para "detallar lo que ya se hizo por escrito".

Aunque no es obligatorio la presencia de los acusados, desde el entorno de los rugbiers confirmaron que los ocho irán.



UN PEDIDO

RECHAZADO

Según se supo, está previsto que ese martes los jóvenes sean trasladados desde la alcaldía de Melchor Romero al Tribunal de Casación, ubicado en la calle 43 de La Plata.

En la resolución, se pudo anunciar que el Tribunal rechazó el pedido de la defensa, de citar a declarar a la abogada Verónica Zamboni, Agente Fiscal del Departamento Judicial Dolores, a la abogada Olindi Huespi, Defensora Oficial del mismo Departamento Judicial, y a Alejo Milanesi.

"El ofrecimiento de prueba testimonial realizado por la Defensa, no prospera pues en esta etapa recursiva se requiere -como exigencia dirimente de admisibilidad para el avance de toda articulación- que la parte interesada demuestre las circunstancias que tornarían atendible dicho ofrecimiento a fin de que esta Alzada pueda evaluar su admisibilidad supuesto que, en autos, se verifica incumplido", indicó el informe.



LAS CONDENAS

En este sentido, es importante destacar que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Ciro y Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso real con ideal con lesiones leves.

En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión, por ser partícipes secundarios del mismo hecho.



PEDIDOS DE

APELACION

Días después de conocerse las condenas, todas las partes presentaron ante el Tribunal de Casación los pedidos de apelación.

Tanto la fiscalía como la querella, pidieron que los tres rugbiers condenados a 15 años de prisión también, sean encontrados culpables por el homicidio y no por ser partícipes secundarios.

Por su lado, Hugo Tomei, abogado de los jóvenes, solicitó que se modifique el delito a los que tienen la máxima condena, ya que a su juicio la muerte de Fernando Báez Sosa se relacionó a un homicidio en riña.

Y con respecto a los de menor pena, insistió en que deberían ser absueltos.