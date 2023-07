El CEO de Disney dio su opinión sobre el conflicto

El CEO de Disney, Bob Iger, se refirió a la decisión del Sindicato de Actores de Estados Unidos luego de que fracasaran las negociaciones por mejoras salariales y condiciones laborales, y consideró que tienen un nivel de expectativas "que no son realistas".

En declaraciones televisivas recogidas por el sitio especializado Variety, Iger dijo que la decisión del sindicato era "muy perturbadora".

"Hemos hablado sobre todos los cambios y desafíos que está enfrentando este negocio, la recuperación de la industria después de la pandemia, que está en curso pero no se ha recuperado por completo. Este es el peor momento del mundo para aumentar esa interrupción", dijo.

"Entiendo el deseo de cualquier organización laboral de trabajar en nombre de sus miembros para recibir una compensación justa en función del valor que entregan. Logramos, como industria, negociar un muy buen trato con el gremio de directores que refleja el valor que aportan a este gran negocio. Queríamos hacer lo mismo con los escritores y nos gustaría hacer lo mismo con los actores. Pero hay un nivel de expectativa que tienen, que simplemente no es realista", agregó el CEO.

Por último, consideró que la medida definida ayer "tendrá un efecto muy dañino en todo el negocio" e, incluso, "afectará la economía de diferentes regiones" por el tamaño del negocio. TÉLAM