Vías Seguras para Ciclistas: su creación fue aprobada por el Concejo Municipal

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como habíamos anunciado, tras la última sesión ordinaria del Concejo Municipal, los ediles dieron curso favorable a una Ordenanza que crea una Red de Vías Seguras para Ciclistas, proyecto elevado por el Ejecutivo y ampliamente modificado por el legislativo. Ahora, desde el Cuerpo deliberativo local se emitió un informe sobre el tema, el que reproducimos seguidamente.

En su última Sesión, el Concejo Municipal aprobó una nueva Ordenanza, por medio de la cual se dispone la creación de la Red de Vías Seguras para Ciclistas. Además se establecieron regulaciones atinentes a la planificación de la estructura vial complementaria requerida, así como disposiciones de protección para las personas usuarias.

La aprobación se desprende del análisis del proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal sobre la temática, pero el texto definitivo cambió completamente y se generó así una norma con un concepto totalmente distinto, tal como lo mencionaron los ediles a la hora de la fundamentación.







Principales artículos de la Ordenanza



El Departamento Ejecutivo Municipal debe realizar en forma progresiva una red integrada de ciclovías, entendiéndose por tal a los carriles diferenciados para el desplazamiento de bicicletas o vehículo similar no motorizado, físicamente separados de los otros carriles de circulación, mediante construcciones o señalizaciones permanentes.

La Red de Vías Seguras para Ciclistas debe realizarse de acuerdo a estudios previos que den cuenta y analicen la demanda de tránsito en la zona de influencia, a fin de determinar la necesidad, razonabilidad de su ejecución, así como la capacidad y la densidad de la vía.

Las autoridades competentes en la planificación, diseño y construcción de ciclovías deben ajustarse, en todo lo que resulte aplicable, a las disposiciones que se establecen en el Anexo I de la Ordenanza: “Programa de Movilidad Integral No Motorizada”, elaborado por el Ministerio de Transporte de la Nación.

Los edificios de organismos oficiales nacionales, provinciales y municipales, empresas del Estado, hospitales y escuelas deben contar con un sitio para el estacionamiento gratuito de bicicletas, en cantidad adecuada a las necesidades de cada caso.

Los sitios para el estacionamiento gratuito de bicicletas solo pueden ubicarse sobre la vereda, cuando el ancho de las mismas así lo permita. La autoridad competente puede incluir la delimitación de otros espacios públicos para el estacionamiento y guarda de bicicletas, en todos los establecimientos o áreas de gran concurrencia de público.

Una vez habilitadas, los ciclistas deben circular obligatoriamente por las ciclovías, sin abandonarlas salvo obstrucción insalvable, debiendo retomarla tan pronto como sea posible.

La infracción cometida por el conductor de un vehículo motorizado que por su conducción peligrosa o riesgosa haya obstaculizado la normal circulación o seguridad del ciclista, o genere riesgo en su integridad física, será penado con multa de entre mil y dos mil UCM (Unidad de Cuenta Municipal), según la gravedad del hecho y los antecedentes del infractor. La sanción se agravará si se pusiere en peligro la integridad física de menores o personas con movilidad reducida, siendo en su caso la multa entre mil quinientas y tres mil UCM.

Estas sanciones pueden ser elevadas hasta en un cincuenta por ciento cuando se cometan violando la prohibición de circular por ciclovías, sendas o carriles exclusivos para ciclistas.

El texto completo de la norma aprobada se encuentra disponible en la página web del Concejo Municipal, en la sección “Normativa local”.







La palabra de los ediles



A la hora de la fundamentación, el concejal Pablo Ghiano fue el primero en tomar la palabra: “El proyecto estuvo mucho tiempo en estado parlamentario, pero eso no significa que lo empezamos a analizar hace poco, sino que lo fuimos analizando a lo largo de todo este período, en varias oportunidades y es un proyecto que siempre fue modificándose, a tal punto que hoy nos encontrarnos con este Despacho que es muy diferente al que ingresó allá por principio de año”.

En referencia a la propuesta presentada por el Ejecutivo Municipal, la cual establecía tramos urbanos específicos para la construcción de carriles de bicicletas, el edil agregó: “Todo lo que tiene que ver con los circuitos, los recorridos y las etapas para que circule este medio de transporte en nuestra ciudad queda directamente relacionado o sujeto a los fundamentos técnicos que los especialistas nos brinden, porque consideramos que es fundamental hacer caso a los que saben, entendiendo que en un futuro no muy lejano puede surgir otra problemática en un punto determinado de la comunidad y esto se debería modificar”.

También se refirió al tema la concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto, quien afirmó que “el proyecto, como había sido presentado, tenía que ser cambiado radicalmente como se ha hecho. Hacen falta obras de infraestructura fundamentales para poder concretarlo. Creo que la construcción de ciclovías, bicisendas, no duerme desde enero, duerme desde hace años. Hace años que tendríamos que estar ya con un circuito delimitado y en uso por parte de los chicos”.

Más adelante tomó la palabra a concejal Carolina Giusti, para aclarar que “las ciclovías que se mencionaban en el proyecto de Ordenanza, más allá de una normativa, el Departamento Ejecutivo Municipal tiene todas las herramientas y las facultades para poder llevar adelante su delimitación, su construcción. No necesita autorización de este Concejo. Esta norma viene a enmarcar el sistema de circulación y de protección para los ciclistas, pero de ningún modo condiciona la ejecución”.

En último lugar, el concejal Horacio Bertoglio agregó que “claramente el Concejo en donde sí va a tener participación es en la asignación de recursos. Ya en el Presupuesto actual tiene una cantidad importante y en otras normas conexas, por ejemplo el Presupuesto Participativo Barrial que debe ser dedicado este año a seguridad vial. Pero aun así, mensaje para los Concejales que continuarán sus funciones y para los que pretenden entrar, esto debe ser una política de Estado, como dijo la concejala Bugnon, venimos con años de atraso, por lo tanto ¿qué puede hacer el Concejo Municipal como institución?, garantizar los fondos, entendiendo que esto es una obra prioritaria para la ciudad”.