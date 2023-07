Los candidatos a gobernador aprovecharon hasta el último día de campaña en Santa Fe

Con la interna de Juntos por el Cambio como animadora, el próximo domingo la provincia de Santa Fe tendrá primarias para las categorías de gobernador y vice, legisladores e intendentes. Los sondeos de opinión pública marcan una feroz batalla entre las fórmulas compuestas por Carolina Losada-Federico Angelini y Maximiliano Pullaro-Gisela Scaglia, encolumnados en el sello Unidos para Cambiar Santa Fe, nombre que adquirió en ese territorio Juntos por el Cambio, y que también incluye en la interna al binomio encabezado por Mónica Fein-Eugenio Fernández.

Ayer fue el último día de campaña formal en los medios de comunicación y en las calles, por lo que hoy a partir de las 8:00 comenzará la veda electoral: ya no podrán publicarse spots de campaña en ningún formato. Además se prohíbe la difusión de encuestas o boca de urnas hasta tres horas después de cerrados los comicios.

La elección santafesina cobró volumen nacional por la interna presidencial entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que se dirimirá el próximo 13 de agosto. Es la primera contienda provincial en la que ambos jugaron abiertamente.

Losada es apoyada por Bullrich, que ayer viajó hasta Santa Fe para respaldar a la senadora. Junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin, firmaron un "compromiso por la seguridad" en el Monumento de la Bandera. “Si tenemos un pacto, un convenio, y un compromiso entre la Nación, la provincia y la ciudad, no nos para a nadie. Lo que queremos todos, absolutamente todos en Rosario, es poder volver a vivir en paz, tener nuevamente libertad, poder salir a la calle sabiendo que vas a volver a tu casa, es poder dormir tranquilo porque sabés que tus hijos van a volver a tu casa a dormir y con tranquilidad”, señaló Losada.

Entre los principios rectores del plan, Losada mencionó que su gobierno se basará en el “orden social e institucional”, y reafirmó que la “responsabilidad primaria” en materia de seguridad es del gobernador. “Yo voy a asumir esta responsabilidad totalmente, no va a existir ningún tipo de dudas al respecto”, aclaró la senadora.

El tópico seguridad será una de las claves de cara a las elecciones generales en Santa Fe, que se realizarán el 10 de septiembre, y fue motivo de reiterados cruces entre Losada y Pullaro. La ex periodista acusó al diputado provincial de tener vínculos con el narcotráfico durante su paso por la cartera de Seguridad.

Por su parte, Pullaro recibe el apoyo de Rodríguez Larreta, que hace dos semanas visitó Santa Fe para mostrarse con el aspirante a la Gobernación santafesina. Este jueves Pullaro culminó su recorrida de campaña en Armstrong, una ciudad rural cercana a Rosario y dedicada a la actividad agropecuaria. Allí, en línea a las propuestas ligadas al jefe de Gobierno porteño, el ex funcionario provincial prometió reformas estructurales en términos de infraestructura y en materia tributaria.

"Estar rodeado de campo y de industrias, de paneles solares, en el último día de campaña, firmando el compromiso con el campo, la producción, es un mensaje de esperanza, porque tenemos una provincia extraordinaria, con gente trabajadora, que construye desde el esfuerzo y no desde la dádiva. Los santafesinos queremos que nos dejen producir, los santafesinos no quieren planes, queremos trabajar de lo que sabemos hacer. Y yo voy a defender a Santa Fe y vamos a ser una provincia líder a nivel nacional. En Cambio que se viene en el país, que va a terminar con el populismo va a tener a Santa Fe como protagonista" fue la arenga de cierre de campaña de Pullaro.

En tanto, la precandidata a gobernadora de Santa Fe por la lista Adelante (Unidos para cambiar Santa Fe), Mónica Fein, presentó las “130 acciones para los primeros 100 días de gobierno de Santa Fe”, un plan de gobierno elaborado por un equipo de profesionales de distintas áreas con experiencia en gestión y que tienen en común el haber sido parte de los gobiernos de Hermes Binner y Miguel Lifschitz. “Liderar la transformación de nuestra provincia no es para improvisados. Junto a Clara García trabajamos durante más de un año en el diagnóstico de las realidades críticas y más complejas para transformarlo en propuestas y acciones concretas que mejoren la vida de los santafesinos. Hoy somos los únicos que tenemos un plan de gobierno para Santa Fe”, expresó.



EN EL PJ

En la otra vereda el panorama es diferente: el senador Marcelo Lewandowski y Silvina Frana se encaminan a quedarse con la interna del peronismo santafesino con una agenda -también- vinculada a la seguridad. El legislador culminó su recorrida de campaña en Rosario acompañado por el precandidato a intendente de la ciudad de su espacio, Roberto Sukerman. Juntos visitaron el Club Sportivo Alberdi y prometieron "cambiar la matriz social de los barrios".

Lewandowski competirá en la interna de Juntos Avancemos contra Marcos Cleri, Eduardo Toniolli y Leandro Busatto. Este miércoles, decidió no ir al cierre de campaña que organizó el actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que sin reelección competirá por un lugar en la Legislatura santafesina.

“Tenemos que seguir avanzando para resolver los problemas de las santafesinas y los santafesinos y hacer de nuestra provincia una protagonista principal del modelo nacional de desarrollo con justicia social que nos marca la compañera conductora del Movimiento nacional Cristina Fernandez de Kirchner”, dijo Marcos Cleri, en su discurso del acto de cierre de campaña de Unidad Ciudadana que se llevó a cabo este miércoles en la ciudad de Rosario.

Al filo de la veda electoral, Leandro Busatto, se mostró conforme con la campaña y, sobre todo, por haber podido explicar en cada lugar de la provincia "qué vamos a hacer y cómo vamos a llevarlo adelante". En cuanto a la seguridad, hizo hincapié en la necesidad de que todas las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo en esa materia, reiteró su decisión de crear un Ministerio de Deportes para fortalecer los clubes, habló de un "plan quinquenal" para mejorar 1.000 establecimientos escolares al año, aseguró que va a reforzar la atención en salud mental y consumos problemáticos, que va a recuperar la banca pública provincial y que va a prohibir las fumigaciones aéreas en toda la provincia, bajar el impuesto inmobiliario rural a los pequeños productores y aumentarlo a los propietarios de grandes extensiones.

En el cierre de la campaña para las PASO del 16 de julio, Marcelo Lewandowski visitó el Club Sportivo Alberdi de Rosario donde planteó: “A todo lo que hay que hacer en materia de lucha con el delito, con la policía, el sistema carcelario, fuerzas federales, la Justicia, la tecnología, también hay que trabajar desde el Estado en la contención”. “Vamos a trabajar mucho para cambiar la matriz social de nuestros barrios, en la matriz social de los sectores más postergados de nuestra provincia”, sostuvo.