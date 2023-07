Para Castellano, la transformación histórica de la ciudad está a la vista

Luis Castellano parece conservar la frescura y la energía de su primer día como intendente de Rafaela, a finales del 2011. Pero ahora, con la experiencia de los años en un cargo exigente, con un liderazgo sólido y comprobado, está decidido a ir en busca de una nueva reelección. ¿Sus credenciales? "Los hechos, la transformación histórica de la ciudad está a la vista", asegura. Y sus "tremendas ganas de seguir porque a pesar de todo lo que hicimos, tenemos mucho más por dar para la ciudad que queremos tanto".

El Intendente actual de Rafaela acepta una entrevista con LA OPINIÓN para hacer un cierre como siempre lo hace con el diario ante cada cita electoral. Y esta vez llega junto a Juan Senn, el joven concejal que también va por un nuevo mandato al frente de la lista oficialista acompañado por María Paz Caruso y Heri Passerino entre otros.

"Para nosotros la campaña previa a estas PASO nos permite hacer una recopilación de lo que hicimos en los últimos años, de lo que está en marcha y de lo que tenemos proyectado para compartirlo con los vecinos", dice a modo de introducción. Contundente, afirma que "nuestra campaña tiene un perfil de hechos, no de promesas". Y subraya que "ese perfil de hechos que nos caracteriza, el cual define nuestro eslogan que es 'pasión por hacer', marca un diferencial con respecto al resto de las opciones electorales. Porque la gente, el rafaelino y la rafaelina lo puede ver, se encuentra con las obras, se encuentra con los programas educativos cuando los chicos se reúnen en las vecinales con sus asistentes para estudiar y terminar la secundaria, se encuentra con los programas de empleo que buscan darle oportunidades de inserción laboral a nuestros jóvenes, se encuentra con la producción y con la inversión en el Parque de Actividades Económicas, se encuentra con la ciudad universitaria y con UNRaf, se encuentra con la ciudad de eventos. En definitiva, el resultado está a la vista".

Castellano se esfuerza por estar en cada lugar desde donde lo invitan. Y de participar en las distintas actividades que propone el Municipio. Ayer por la tarde, por caso, estaba entusiasmado en sumarse a un debate sobre la Rafaela del futuro con 200 jóvenes. Esa hiper actividad lo lleva a reuniones en la gremial empresaria, a las sedes vecinales, a sumarse a los festejos barriales, a reuniones en las vecinales para planificar obras o a encuentros en el Complejo del Viejo Mercado o el nuevo Centro Recreativo La Estación. Simplemente Castellano trata de estar en todos lados para encontrarse con los rafaelinos y las rafaelinas porque la gestión comienza en esos lugares, con la gente.

"Mirá, esa enorme fuerza emprendedora que tiene nuestra ciudad la construimos entre todos. Lo que hacemos desde el sector público es un acompañamiento al sector privado, a las instituciones y a nuestros trabajadores. Queremos estar para cumplir con nuestra parte. Por eso considero que esa dinámica colectiva que tenemos ponen a Rafaela de cara a un futuro espectacular. Siento este proceso así", expresó.

"Rafaela es una ciudad a la que amo, es la ciudad que me vio nacer, crecer, estudiar, desarrollarme como profesional y me dio el orgullo de ser intendente, una de las cosas más valiosas que llevo en mi corazón. Eso trasciende el tiempo, es para siempre", remarcó un Castellano que exhibe esa "pasión por hacer" a flor de piel. "Como arquitecto, cuando ya no sea intendente, podré recorrer las obras que con espíritu colaborativo pudimos hacer entre todos. Es lo que no queremos detener, es lo que proyectamos, es hacia donde miramos, es lo que planificamos y es lo que llevamos adelante con un gran equipo de trabajo, donde reside también una gran diferencia a nuestro favor", analizó.

A los "hechos" como pilar de la gestión y sustento para ir por un nuevo mandato, se le suma el "equipo" de colaboradores. "Para poder gobernar Rafaela es necesario un equipo de trabajo que sienta, piense y ejecute de la misma manera que lo siento como intendente. Rafaela transita un proceso de transformación histórico que queremos continuar en los próximos años", se ilusiona.

"Estar cerca de la gente" representa otro activo de la gestión. "La clave está en la cercanía, no alcanza con la materialidad de las cosas, acá lo fundamental es tener la capacidad de poner el oído, escuchar lo que dice el vecino, que muchas veces aporta algo que no teníamos contemplado, entonces mejora los procesos, agrega valor", sostuvo. "Además de la transformación de la ciudad a partir de grandes obras y programas clave, hay problemas cercanos que resolver, porque a veces hay que acompañar a las personas en situaciones difíciles, hay que poner el oído y el corazón para ayudar a una familia con una necesidad, a algún pibe que está tentado por las adicciones. O algún chico o chica que quiere terminar la secundaria y necesita una mano para hacerlo. Ahí tenemos que estar", consideró.

Castellano también le da importancia a los "detalles" y a las cosas que pueden parecer menores, pero no lo son. "Debemos dar respuestas cuando nos reclaman por un bache o una luz quemada en la calle. Esas cosas son tan importantes como las grandes obras, siempre le digo a mi equipo, a mis funcionarios, que hay que estar presente, hay que escuchar. Porque podés ver toda la transformación de la ciudad pero salís de tu casa y tenés la luz de la calle apagada, y tenés miedo, tenés un problema que el Municipio debe solucionar. Y eso hacemos. Que estemos en los barrios, en las instituciones cerca de los vecinos es parte de nuestro adn de ejercer la función pública", dijo.

El Intendente admitió que "estamos ante un momento difícil del país que hace más compleja la vida de las familias, de las empresas, de las instituciones e incluso de la administración municipal porque la crisis nos golpea a todos, nos pone límites, y determina lo que podemos y lo que no podemos hacer".

En este contexto, adquiere importancia "tener una ciudad bien administrada". "Cuando vemos los problemas del país vinculados a la falta de dólares, al déficit fiscal, las dificultades del gobierno nacional actual y los anteriores, entendemos que es clave tener un presupuesto equilibrado, no gastar más de lo que entra en la caja y en todo caso gestionar para que los ingresos siempre sean superiores a los egresos. Y esa gestión es ante los gobiernos nacionales, provinciales, organismos para solicitar obras y programas", explicó.

"La clave es una administración de los recursos ordenada, equilibrada y transparente. Es condición básica por ejemplo para garantizar la prestación de los servicios, que en esta ciudad tiene una vara alta. Todos los servicios son municipales, no están privatizados, nos hacemos cargo y muy bien, hay una exigencia de la sociedad a la que le damos una respuesta adecuada, los servicios que damos son buenos, eficientes a partir del compromiso, el esfuerzo y la voluntad de tantísimos empleados municipales y a un equipo que lidera las distintas secretarías para que todo funcione correctamente" resaltó al hacer referencia a otro de los "hechos" de la gestión.

"Amo Rafaela, siento pasión por lo que hago, tenemos un proyecto de ciudad en marcha. Podemos mostrar muchos hechos, tenemos obras en marcha que debemos finalizar, y contamos con un equipo transformador. No lo hacemos solos, lo hacemos con una amplia participación del sector privado, con las instituciones, con los trabajadores, con las familias, con los vecinos", resumió como una suerte de mensaje de cierre de esta entrevista.

"Me siento con ganas y fuerza para mirar hacia adelante y culminar un proceso que no está terminado. Tengo esta vocación, que es transformadora, quiero a mi ciudad y quiero lo mejor para ella. Será la gente la que va a elegir el domingo, esperamos que sea una fiesta de la democracia", concluyó.

Y ahora Juan Senn tiene la palabra. "Rafaela demanda permanentemente ser mejor de lo que es. Y eso es gracias a que los vecinos nos exigen y nos colocan la vara muy alta. Por eso tomo las palabras de Luis cuando nos pide que atendamos en especial las críticas de los vecinos, porque ahí seguramente puede haber una mejora para la ciudad. Esa escucha activa nos hace darnos cuenta qué es lo que falta", manifestó. "Somos parte de un equipo joven que lidera Luis, que tiene empuje, que planifica y piensa la ciudad del futuro, la que van a disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos", reseñó.

"Rafaela es una ciudad que no se puede detener, que está constantemente en movimiento. Si vamos 15 años hacia atrás, no nos podíamos imaginar en aquel momento que íbamos a tener una universidad nacional, un acueducto nuevo, el nuevo hospital, el desagüe de calle Tucumán, con obras de cloacas en cinco barrios de la ciudad, con una articulación público privado que es ejemplo a nivel país, con una política ambiental que es modelo a nivel nacional e incluso en Sudamérica", destacó Senn. "Esto no es magia, es planificación y mucho trabajo, y explica por qué Luis fue elegido como intendente tres veces", agregó.

"Queremos que no se detenga esta transformación, por eso le pedimos a la gente, humildemente, que nos acompañe con su voto para que sigamos transformando Rafaela. Y en el Concejo necesitamos crecer, porque esa Rafaela que tiene Luis en la cabeza, ordenada, limpia, con buena calidad de servicios requiere de un bloque de concejales oficialistas más numeroso. Hay ordenanzas que no han salido con la inmediatez que el Ejecutivo y la ciudad necesitaba", finalizó Senn.