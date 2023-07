Debate sobre la Rafaela del futuro entre Castellano y 200 jóvenes

El intendente Luis Castellano compartió con jóvenes que participan del Taller de Orientación Laboral una instancia de charla, debate y propuestas relacionadas con el presente y el futuro de nuestra ciudad de Rafaela, en el marco de la jornada denominada “Encuentros para el futuro”.

El citado encuentro participativo fue la continuación de un ciclo en donde ya han formado parte representantes de distintos sectores de nuestra comunidad. En esta oportunidad, se sumaron a la propuesta alrededor de 200 chicos y chicas que asistieron al local comercial “Peñón del Águila” para interactuar y reflexionar sobre distintos temas de interés común.

En diálogo con las y los jóvenes, Luis Castellano resaltó que Rafaela está compuesta por un alto porcentaje de población menor a 30 años y eso la hace una ciudad joven, con mucha potencia y mucho futuro.

Asimismo el intendente, destacó la importancia que tiene la participación del Estado, a través de la Oficina Municipal de Empleo, en la generación de vínculos que permiten entrelazar la necesidad de trabajo con la oferta laboral de los sectores productivos, de las empresas de nuestra ciudad.

En ese marco, el mandatario indicó lo relevante que resulta escuchar las voces de la comunidad y, en este caso particular, a la juventud, a la cual identificó como la potencia del presente y del futuro para planificar un proyecto de ciudad rumbo a los 150 años.

Luis Castellano remarcó que “Encuentros para el futuro” pretende ser un espacio de participación y de propuestas en donde las y los rafaelinos pensamos en comunidad qué hacer por el futuro de la ciudad. Precisamente, son las y los jóvenes de hoy quienes tendrán un rol central en la Rafaela de los 150 años.

El titular del Ejecutivo local señaló que una idea no se concreta de un día para otro sino proyectando, pensando, imaginando y diseñando políticas de largo plazo y resaltó las variadas e interesantes propuestas que se llevó para analizarlas junto con su equipo de trabajo.

Del encuentro participaron el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el coordinador de Empleo, Juan Ruggia e integrantes de los equipos técnicos de distintas áreas del Municipio.



RAFAELA, UNA CIUDAD

DE OPORTUNIDADES

Las y los jóvenes brindaron su testimonio sobre el presente y el futuro de Rafaela. Milagros, dijo: “Yo soy de Porteña, un pueblo de la provincia de Córdoba, y vine hace poco por trabajo y la verdad es que estoy muy agradecida con la ciudad porque nos da un montón de oportunidades y eso no se ve mucho en otros lugares. Además, es re linda Rafaela y me encantaría seguir creciendo como persona acá”.

Yamila mencionó: “Veo a Rafaela como una ciudad que mira al futuro, que incluye mucho y es muy empática, más que nada con los jóvenes. Es una ciudad innovadora que está pensando todo el tiempo en proyectos que puedan ayudar a la gente”.

Por último, Sergio expresó: “Rafaela es una ciudad que va creciendo a medida de que los proyectos se van haciendo. Es una ciudad que da oportunidades”.