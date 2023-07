Rafaela Tu Hogar y un plan para derrotar al delito

Por Ceferino Mondino*



Hace años que los rafaelinos nos sentimos inseguros y dejamos de vivir tranquilos. El miedo se volvió moneda corriente en nuestras vidas por la falta de orden y el crecimiento sin planificación, ni rumbo, al que nos tienen acostumbrados el municipio, la provincia y este Gobierno nacional.

Y no solo hablo de la inseguridad asociada a delitos como el robo y el narco. Hablo de la falta de seguridad en sentido integral, incluida la seguridad vial, porque todos sabemos que en Rafaela tenemos un problema con tránsito. ¿Cuántos de nosotros vivimos con pánico cuando nuestros hijos salen a bailar, por miedo a que les pase algo en la ruta? ¿Cuántas veces vivimos accidentes en la esquina de San Martín y Güemes? ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo al entrar y salir de nuestras casas? ¿Cuántos de nosotros vivimos un momento incómodo cuando nos vienen a apretar para que paguemos ilegalmente el estacionamiento?

Para ponerlo en datos. En nuestra ciudad hay 7 accidentes viales por día; esas son familias que sufren, vecinos que pierden la vida. En el último mes, los delitos contra la propiedad (para decirlo fácil, los robos en casas) crecieron un 40%; es decir que, mes a mes, vivimos con más miedo.

Mientras los accidentes se multiplican y el delito crece, el municipio y la provincia miran para otro lado y lejos de resolver el problema, lo profundizan. Pero hay otra manera de hacer las cosas: dialogando con los vecinos y trazando un plan estratégico para resolver las cosas que nos duelen de nuestra ciudad. Entonces ¿qué podemos hacer distinto que no se haya hecho?

Rafaela es una ciudad que crece, pero crece mal, sin plan y sin rumbo. En el marco de nuestro plan tenemos tres proyectos concretos para que los rafaelinos vivamos tranquilos y seguros y que logremos que el tránsito deje de ser un problema.

Queremos que Rafaela te cuide, por eso proponemos un plan integral de seguridad ciudadana. La seguridad es competencia del gobierno provincial. Pero el municipio no puede mirar para otro lado y desentenderse del tema. Por eso queremos dotar de tecnología los centros de monitoreo, crear una guardia urbana municipal, alumbrar el 100% de las calles con luces LED y crear un Centro Multidisciplinario de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.

Queremos que camines libremente por las calles, sin miedo ni extorsiones de ningún tipo. Los dos mayores problemas vinculados al tránsito son la falta de controles de motos y el creciente nivel de conflictividad social y violencia generado por la actividad de los “trapitos”. Para que podamos circular sin problemas por nuestra ciudad, y para que no nos cobren ilegalmente por utilizar el espacio público, vamos a incrementar los controles de tránsito, prohibir los trapitos y limpiavidrios en las zonas en las que haya estacionamiento medido y regular su actividad en las demás zonas de la ciudad, generando programas de capacitación e inserción laboral para personas que ejercen estas tareas.

Queremos que manejar deje de ser un peligro para la vida de los rafaelinos. Todos conocemos a alguien que sufrió un accidente en nuestra ciudad. Tenemos que ponernos en acción. Por eso vamos a desarrollar un plan de concientización y educación vial para que los jóvenes se cuiden y cuiden a los demás cuando conducen en la vía pública.

Queremos que Rafaela siga creciendo, pero queremos que crezca con orden y seguridad. Este es nuestro plan: con nosotros, Rafaela te cuida.



RAFAELA TU HOGAR

Un hogar es más que una casa, porque una casa es la infraestructura, las paredes, los caños y los muebles. Un hogar es un espacio en el que nos sentimos en familia, seguros, en donde podemos sentirnos libres y trabajar para cumplir nuestros sueños. Hoy, Rafaela ha dejado de ser hogar para convertirse tan solo en una casa. Pero es una casa con muchos problemas, en la que cada vez es más difícil soñar con un futuro mejor.

Seguramente, muchos piensen que hoy nuestra ciudad está creciendo. Y, como ya lo he expresado en varias ocasiones, reconozco ese crecimiento. Pero Rafaela está creciendo mal, sin plan y sin orden. Eso no para de traernos problemas: miles de vecinos sin acceso a la vivienda, asentamientos con vecinos abandonados a su suerte, plazas y parques descuidados y ausencia de atracciones gastronómicas, culturales y nocturnas.

Tengo el firme compromiso de convertir a Rafaela en tu hogar, en nuestro hogar. Para eso, propongo trabajar en un programa de infraestructura y urbanismo de cuatro ejes: vivienda, urbanización de asentamientos, espacios verdes y nocturnidad.

La vivienda es un problema serio y urgente en todo el país producto de la desastrosa política económica del Gobierno de Alberto, Massa y Cristina. Pero desde el municipio podemos trabajar en la implementación de un programa que promueva facilidades para alquilar y articule con entidades financieras para mejorar el acceso a la compra o construcción mediante créditos y financiación.

Para que los rafaelinos podamos disfrutar de una ciudad planificada y moderna, queremos avanzar en la integración socio urbana de los barrios populares Barrio Güemes, Villa Aeroclub, Esperanza de barrio 2 de Abril, Barrio Italia y Monseñor Zaspe. Las calles deben estar pavimentadas, y los vecinos tienen que tener más y mejores servicios públicos, espacios verdes, ambulancias y patrulleros.

Los espacios verdes de nuestra ciudad están descuidados y no les damos la importancia que merecen: son los pulmones que limpian el aire y nos permiten respirar. Queremos trabajar en la creación de más espacios verdes, modernizar los existentes y jerarquizar el paisaje en Parque Villa Podio, Plaza Madre Calcuta, Barrio Jardín y Barrio Mora, entre otros. Y ese cuidado del ambiente,

tiene que ir acompañado de un programa para potenciar los Centros de Tratamiento de Residuos que incluya más Puntos Verdes donde los vecinos podamos acercar nuestra basura.

Para los que somos padres la nocturnidad se ha vuelto un dolor de cabeza. Nuestros hijos tienen que irse de la ciudad para poder disfrutar a una salida con amigos, con todos los riesgos que eso implica. Nosotros vamos a terminar con eso, porque vamos a implementar facilidades para el desarrollo de un polo de nocturnidad seguro y con todo lo necesario para que los jóvenes puedan disfrutar su adolescencia acá y sin riesgos.

Una ciudad planificada es una ciudad segura y ordenada, en la que todos los rafaelinos podemos vivir más seguros, tranquilos y acceder a mejores servicios. Una ciudad planificada deja de ser una simple casa y se convierte, definitivamente, en tu hogar. Rafaela va a volver a ser tu hogar.



* Precandidato a intendente de PRO, lista "Santa Fe Puede" del frente 'Unidos para Cambiar Santa Fe'.