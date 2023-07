Viotti: "Pedimos una oportunidad para mostrar que Rafaela puede estar mejor"

"Estamos muy tranquilos porque hemos hecho una campaña propositiva con el enorme esfuerzo de un equipo comprometido con la ciudad y dispuesto a dar todo por cambiar Rafaela, por mejorarla. Les pedimos a los vecinos que este domingo vayan a votar y nos den la oportunidad para demostrar que Rafaela puede estar mejor. Nosotros nos preparamos para tomar las riendas del gobierno de la ciudad". Así respondió Leonardo Viotti, o simplemente "Leo" para muchos rafaelinos, a la consulta sobre las sensaciones en el final de la actividad proselitista teniendo en cuenta que este viernes a las 8 comienza la veda electoral.

Y precisamente este jueves, como frutilla del postre de la campaña para las elecciones primarias del domingo, Viotti recibió el respaldo de Fernando Muriel, uno de sus competidores por la Intendencia en 2019 y con una amplia experiencia en la política local. "Para nosotros realmente es muy importante contar con el apoyo de Fernando, una persona destacada en el ámbito público, de trayectoria y con ideas similares a las que tenemos desde nuestro lugar para transformar Rafaela. Valoramos mucho su acompañamiento y todo lo que nos pueda aportar", expresó Viotti tras el café que compartieron en un bar de la ciudad.

Muriel se desempeñó como secretario privado durante el gobierno de su padre Rodolfo Bienvenido Muriel en la década del 80; ocupó la presidencia de la Liga Rafaelina de Fútbol durante dos períodos desde el 2003 al 2007; fue vicedirector de la Delegación Académica Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero; secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad entre 2011 y 2015 a la vez que ocupó el cargo de coordinador del Nodo Rafaela durante los años 2018 y 2019.

"Intercambiar experiencia con Fernando es un valor agregado para nuestro proyecto de ciudad, el mismo que desarrollamos junto a Germán Bottero y un amplio equipo de colaboradores, que además cuenta con el respaldo de Carolina Losada, nuestra precandidata a gobernadora de Santa Fe", agregó Viotti luego de la "cálida reunión" en la fría tarde del jueves.

En el último día de campaña, y ante una aparente apatía de los ciudadanos para participar de las elecciones -que se evidenció en otras provincias en las últimas semanas-, Viotti convocó a los rafaelinos para que "cumplan con su deber cívico porque la realidad se cambia con más compromiso y no con desinterés, por lo cual le pedimos a la gente que este domingo vaya a votar".

"Estamos ilusionados, con enormes expectativas para el domingo, pero tranquilos a partir del trabajo hecho en la campaña y la recepción que hemos tenido de los vecinos y vecinas, esa devolución que logramos en la calle alimenta nuestro entusiasmo", subrayó un optimista Viotti. "En esta última semana de campaña hicimos un repaso en el cara a cara con los vecinos sobre cuales son nuestras propuestas. Porque hemos hecho una campaña propositiva donde mostramos nuestro equipo y las propuestas. Siempre con los tres ejes principales que, creemos, son los que la ciudadanía más reclama. El primero gira en torno a políticas en materia de seguridad, acciones y resultados; el segundo es modernización del Estado y achicamiento del gasto político, y el tercero tiene que ver con lo que somos, con el adn rafaelino, nuestras empresas, nuestras industrias, la formación para el empleo y la educación. Esos fueron los tres principales ejes de campaña, pero presentamos propuestas en todas las áreas de gestión municipal", explicó en un imaginario balance.

Convencido de que el proyecto que lidera junto a dirigentes radicales, del PRO, vecinalistas y el GEN entre otros "ha logrado la madurez necesaria para ganar la elección más importante de la ciudad, Viotti instó a los rafaelinos a que "confíen en nosotros". "¿Qué le pedimos a los vecinos estos días? Que nos den la oportunidad de demostrar que Rafaela puede estar mejor. Creo que demostramos en toda esta campaña que estamos preparados, podemos liderar el proceso de transformación en Rafaela, tenemos el equipo para hacerlo, con gente preparada, con experiencia. Y tenemos un plan de gobierno concreto para llevar adelante. Así que lo que le pedimos a los vecinos es la confianza, y la oportunidad para llevar adelante las riendas de la ciudad en los próximos años", enfatizó Viotti en una entrevista en LA OPINIÓN.

Asimismo, resaltó que "ese apoyo que pedimos al vecino implica votar a Viotti pero también a Germán Bottero para el Concejo, porque para transformar Rafaela después de más de 30 años de gobierno peronista vamos a necesitar músculo político en el orden legislativo".

"La última vez que los rafaelinos votaron el cambio fue en 1991. Creemos que 2023 es un buen momento para apostar a un nuevo rumbo, a un cambio. Hace 32 años que la ciudad está bajo gobierno de un mismo espacio, con las cosas buenas y las cosas malas. Nosotros vamos a defender las cosas que se han hecho bien, las vamos a sostener y las vamos a profundizar. Pero también vamos a trabajar fuertemente sobre las debilidades y los problemas que no han sabido resolver en esta larga gestión", desafió un Viotti que, además, puso en valor la "relación que tenemos con todas las listas que participan de la interna del frente Unidos para Cambiar Santa Fe".

El actual concejal indicó que "tenemos muy buena relación entre el radicalismo, el PRO, el partido Demócrata, el socialismo, el GEN y con el vecinalismo, cada uno de estos espacios está dando lo mejor que tiene en materia de ideas, de proyectos y de personas para gestionar".

Un nuevo desafío comenzará para la oposición a partir del domingo una vez que se conozcan los resultados de las PASO. "La elección primaria nos va a ordenar para las generales de septiembre. Mi compromiso y el de mi equipo es aceptar los resultados y darle para adelante el día después todos juntos, es lo que debemos hacer, es lo que la sociedad nos demanda, y son las reglas de juego cuando integramos un frente. Aceptar los resultados de los vecinos y darle para adelante. Yo creo que estamos en condiciones de liderar, con Germán Bottero en concejales y conmigo en la intendencia, pero también a nivel provincial con Carolina Losada en la gobernación. Pero si la gente decidiera otra cosa, nosotros vamos a aceptar ese resultado y vamos a trabajar, que es lo único que sabemos hacer y es lo que más nos gusta. Es momento de estar unidos, de sumar y de proyectar todos juntos la ciudad que queremos", expresó, convencido.

Viotti consideró que "la gestión de Omar Perotti a nivel provincial fue una decepción muy grande, no solo porque no pudo concretar la paz y el orden que prometió, sino que tampoco pudo plasmar las obras que pensó que iba a hacer". ¿Cuáles? "El hospital nuevamente va a quedar sin terminarse, y le están poniendo un vidriado alrededor para que parezca más terminado pero adentro está vacío y va a llevar un tiempo más y mucha inversión para poder dejarlo en óptimas condiciones de funcionamiento. La remodelación del centro quedó a medias, la Ruta 70 quedó abandonada con la obra sin terminar, la reconversión del Complejo Ripamonti es una deuda, el Predio de la Flor que donamos para que puedan construir un edificio para los Tribunales, para el Municipio y para el Concejo está en punto muerto. Hubo un montón de obras prometidas, como cloacas y agua, que no se concretaron", enumeró. "Agrego a la lista el Camino 6 en el área industrial, el desagüe de Fader a la altura de La Cañada, el Bajo Peretti que se licitó y nada más, al igual que la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales", amplió.

"Muchas obras que han prometido y van a quedar pendientes, por lo cual el compromiso que tomó Carolina Losada es, ante un pedido nuestro, terminar las obras, con el Hospital a la cabeza", remarcó. "Nos entusiasma un cambio de signo político en los gobiernos de la Provincia de Santa Fe y del país", puntualizó.

En el cierre, Viotti insistió en "que la gente confíe, somos el cambio que Rafaela necesita".