Talleres visita a Huracán y quiere estirar la definición

Talleres de Córdoba, único escolta de River Plate, visitará este viernes a Huracán, que está en zona de descenso, con la obligación de ganar para evitar el festejo anticipado del conjunto "millonario".

El partido correspondiente a la fecha 25ta. de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se jugará desde las 21.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Fernando Echenique y será televisado por TNT Sports.

Al equipo dirigido por Javier Gandolfi solo le sirve ganar para evitar la consagración anticipada de River Plate, el líder con nueve puntos de ventaja con la misma cantidad en juego, que saldrá a la cancha el sábado para jugar desde las 19 contra Estudiantes de La Plata en el estadio Más Monumental.

El equipo cordobés visitará al necesitado Huracán, que está en zona de descenso por tabla anual y arrastra una racha negativa de 14 partidos entre el torneo 2023 y la Copa Sudamericana.

Las chances de alcanzar el título son mínimas porque Talleres necesita ganar los tres partidos que le quedan y esperar que River los pierda.

Además, la "T" debe superar la amplia ventaja en la diferencia de gol, ya que tiene +18 y el líder tiene +27.



