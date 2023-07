Mársico confía en ganar las internas en Unidos

“Tenemos la confianza de que ganaremos esta interna y el PDP encabezará la lista de concejales de Unidos para Cambiar Santa Fe, porque a la largo de estos años con las personas que me acompañan, tratamos de mantener un trabajo sostenido y constante en el Concejo Municipal”, sostuvo Lisandro Mársico.

“Fue nuestra premisa estar ante el reclamo de los vecinos, instituciones y quienes nos convocaron para abordar las diferentes problemáticas que tiene la Ciudad”, expresó por su parte la Arq. Carla Boidi, quien ocupa el segundo lugar de la lista partidaria.

“Hoy ocupo un lugar en el Concejo Municipal, y deseo continuar aportando de la misma manera que lo vengo haciendo, además siempre es muy importante tener un grupo de colaboradores que me exigen permanentemente, que me interpelan, que tienen ideas y esa es la forma de trabajar que tenemos y lo volcamos en iniciativas, ese constituye el rol del concejal, darle forma legal a los temas que engloban una ciudad para ser ejecutados por el Intendente y lógicamente el de contralor de la administración pública centralizada y descentralizada”, afirmó el actual edil y precandidato.

“Esta línea de labor diaria es el fundamento por el que solicitamos el apoyo del vecino de Rafaela; es época de generar un cambio, de abordar problemáticas con un Intendente que les de un enfoque diferente o que realmente las enfrente, hace años que se le viene sacando el cuerpo o poniendo parches a ciertos temas que necesitan soluciones de fondo. Confiamos en el proyecto político de Leonardo Viotti, para realizar estas modificaciones de rumbo y llevar las soluciones que vecinos esperan hace años”, manifestó en tanto el precandidato Pablo Miassi, tercero en la lista.

“Conformamos una lista que amalgama personas que se desempeñan como docentes, comerciantes, profesionales, vecinalistas, todos integran instituciones sociales e intermedias, gente comprometida con la Ciudad y que desde su espacio contribuye a su crecimiento”, continuó Miassi.

“Nuestro apoyo convencido a Maximiliano Pullaro permitirá tener una Ciudad en sintonía con la Provincia y se podrán seguir desarrollando las potencialidades que Rafaela tiene, de eso no dudamos por eso reafirmamos nuestro compromiso y gestión ante las autoridades provinciales”, finalizó Boidi.



RESPALDO A PULLARO

En su última visita a Rafaela, el precandidato a gobernador por la lista Santa Fe Puede dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó el Comité "Armando Borgna" de la Democracia Progresista donde mantuvo una reunión con los precandidatos a concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi.

“Estamos trabajando para que Pullaro llegue a ser gobernador de la Provincia, es nuestro deseo porque entendimos que el trabajo previo llevado a cabo en la Provincia ha sido una labor titánica, estar en cada localidad en cada pueblo relevando sus problemáticas le permitirá llegar al gobierno con una preparación para avanzar en esas soluciones tan ansiadas por los santafesinos”, señaló Mársico.

“Lo vi muy comprometido con Rafaela, pienso en un gobernador presente cada vez que lo convoquemos, veo un Pullaro rodeado de un equipo de colaboradores muy sólido y eso se trasluce en sus propuestas, veo un Pullaro solo enfocado en enfrentar, dar respuestas y solucionar los grandes problemas que tiene una Provincia con realidades muy diferentes y dispares, con desarrollos y carencias propias de cada región; lo observo fuera del enfrentamiento estéril al que lo quieren arrastrar y eso es propio de una persona que se comprometió a gobernar a los santafesinos y piensa en conducir la Provincia hacia mejores destinos”, sostuvo el edil de Unidos para Cambiar Santa Fe.

“Vemos como día tras día fue sumando apoyos de dirigentes comunales y municipales, que lo sienten como un funcionario próximo, a mano para gestionar su necesidad, así lo sentimos nosotros también, posee referentes muy responsables en las diferentes localidades y eso aporta a un trabajo mancomunado que se extiende por toda la extensa geografía provincial”, manifestó Mársico.

“Nuestra Provincia viene en franco retroceso en muchas áreas, con ministros provinciales del gobierno actual sin gestión, ni perfil para abordar y solucionar problemáticas de un distrito complejo para gobernar y el desafío que se le presenta a Maximiliano Pullaro es trascendente, pero desde nuestro sector tenemos plena confianza en que está a la altura de las circunstancias para enfrentar esta coyuntura tan adversa por la que atraviesan tantos santafesinos”, finalizó el legislador local.