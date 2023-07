Inauguró viviendas y elogió al gobernador Rodríguez Saá

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El presidente Alberto Fernández inauguró ayer 187 viviendas, en San Luis, en el marco del programa federal Casa Propia, junto al gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, a quien llenó de elogios: "Si hay algo bueno que me dejó la presidencia es que gané un amigo", dijo.

"Quiero agradecerle por estos cuatro años en los que fue gobernador de San Luis mientras yo fui presidente. Quiero decirlo con toda claridad: a veces, no pensamos igual. Uno puede estar en desacuerdo, pero nunca nos chocamos", detalló el jefe de Estado.

Y subrayó: "Es más, en estos cuatro años, si hay algo bueno que me dejó la presidencia es que gané un amigo que se llama Alberto Rodríguez Saá". Además del mandatario provincial, estuvo presente el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti.

Las 187 casas requirieron una inversión de más de 1.500 millones de pesos. El Ejecutivo nacional entregó 329 viviendas en la ciudad de San Luis y 1.128 se encuentran en ejecución. En el territorio que gobierna Rodríguez Saá se otorgaron 2.797, mientras que otras 2.681 están en ejecución.

Durante su breve discurso, Fernández argumentó sobre la importancia de la ayuda estatal en la construcción de viviendas y señaló también que fue uno de sus objetivos cuando llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2019.

El presidente venía de anunciar la construcción de un barrio inclusivo, en Colonia Montes de Oca, en Luján, provincia de Buenos Aires, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti. La obra prevé el levantamiento de 50 viviendas destinadas a 260 personas.