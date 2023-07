Schmutzler: “Que una mujer se presente como candidata a intendente tiene que ser habitual”

Palpitando las elecciones de este domingo, en la mañana fría de ayer, el partido Inspirar del frente Viva la Libertad, compartió con los medios un momento para agradecer su apoyo en este tiempo, y animar a los ciudadanos a que los acompañen con su voto. Estuvieron presentes la Dra. Mónica Schmutzler, pre candidata a intendente de la ciudad de Rafaela, el actual diputado provincial que va por su reelección Juan Argañaraz, el candidato a gobernador de la provincia Edelvino Bodoira, su hijo Delvis Bodoira como candidato a concejal, y Carlos Padilla como candidato a senador provincial, entre otros.

En el inicio, Argañaraz destacó que su partido "presentó 58 listas a lo largo y a lo ancho de la provincia, que es esto un orgullo para todos nosotros y por eso Inspirar será este domingo una opción más para votar”. Ya en la noche del jueves, el legislador encabezó un encuentro con la militancia a modo de cierre de campaña en el Auditorio “JFV” ubicado en Bv. Lehmann 3200.

En tanto, Delvis Bodoira, candidato a concejal dijo: “En mi caso es un orgullo encabezar la lista de concejales con mi compañera y futura concejal María Laura Dupertuis, y qué decirles de Mónica, la única mujer candidata a intendente de la ciudad de Rafaela y esto no es un tema menor. Tenemos la posibilidad histórica porque en 110 años de Rafaela nunca tuvimos una intendente mujer. Con Mónica tenemos la posibilidad de que las mujeres estén empoderadas de verdad, porque vemos que los oficialismos generalmente que hoy gobiernan, se llenan la boca hablando del empoderamiento femenino, de las políticas para las mujeres, y después la fórmula es hombre-hombre. La única opción que tiene una mujer de verdad empoderada es la nuestra y se llama Mónica Schmutzler. También aprovechamos para decirles que es un orgullo, en mi caso, de que se presente mi padre Edelvino Bodoira que nunca cobró un peso del Estado. Yo le dije: viejo, necesitamos gente seria, sana y honesta como vos. Así que gracias públicamente para aceptar este desafío, que es muy difícil. Edelvino es el único rafaelino candidato a gobernador, así que muchas gracias a la ciudad de Rafaela y a toda la gente que se la jugó y que nos acompañó”.

Por su parte, la pre candidata a intendente dijo: “Estamos en el cierre de la campaña, el 16 de julio hay una oportunidad histórica de votar, hay que defender la libertad y la democracia. Yo estoy muy agradecida a todo este gran equipo de gente fabulosa, no solo de Rafaela sino de toda la provincia, y a Juan y a Delvis por haberme desafiado a ser pre candidata a intendente. Gracias a Dios porque me da esta oportunidad, a mi esposo, a mi familia, a todos mis amigos, mi comunidad de fe, a mis pacientes, a mis colegas médicos, enfermeros, a todo el equipo de salud que espero que me estén acompañando y que este domingo también se jueguen por una médica, una profesional que quiere llevar otra mirada a la salud en Rafaela, un desafío en el cual hay que cambiar muchas cosas”.

El partido cuenta con tres ejes de trabajo: la seguridad, la salud y la inclusión social, y con respecto a esto último dijo: “Yo quiero que la inclusión social sea un tema prioritario en la agenda porque necesitamos que Rafaela sea una ciudad inclusiva, que la gente pueda circular ya sea en una silla de ruedas o en el transporte público, ya sea con una discapacidad motriz, auditiva, oftalmológica, o por enfermedades crónicas, y que haya trabajo para ellos. En Rafaela no hay ningún centro de rehabilitación para mujeres. Entonces hay mucho desafío por delante. Es una ciudad hermosa, pujante, que tiene que seguir creciendo y desarrollándose. Que una mujer se presente como candidata a intendente no tiene que ser como una curiosidad, tiene que ser habitual”.

Al ser consultada sobre su mirada como médica acerca del Hospital, Schmutzler respondió: “El Hospital está en un proceso de transición al nuevo edificio. En este momento está en funcionamiento el área pediátrica. Necesitamos más profesionales que estén al frente atendiendo en salud porque hay una escasez de médicos, y desde el año pasado que se inauguró esta nueva parte pediátrica a la fecha ya renunciaron más de 10 médicos. La pregunta sería ¿qué pasa en el Hospital y en la salud pública que están renunciando los médicos? Hay que determinar políticas de salud públicas y privadas, donde se valorice el trabajo de todos los involucrados. Y habría que hacer otra pregunta, ¿les están pagando? Se tiene que revalorizar la salud a nivel público en todo el país”.

También habló el abogado rafaelino candidato a gobernador Edelvino Bodoira y dijo: “Hemos recorrido con Juan la provincia, y hemos tomado contacto con la realidad. Notamos necesidades en todos los aspectos. Hay mucho por hacer, así que el compromiso de esta alianza, el Frente Viva la Libertad, con este equipo maravilloso, va a ser involucrarnos en esto y solucionarlo. Necesitamos que todos se involucren para solucionar todos estos problemas que tenemos y que son muchos. Hay inconvenientes en la educación, tenemos que modificar programas, hay que aumentar los sueldos a los docentes que son muy escasos, tenemos serios inconvenientes en la salud, nos reclaman en todos los pueblos y ciudades la escasez de médicos en distintas profesiones, especialmente pediatras, ginecólogos, anestesistas; tenemos graves problemas de inseguridad en la provincia y uno de nuestros spots fue: “Sin corrupción no hay delincuencia”. Entonces tenemos que atacar el tema de la inmoralidad, de la corrupción, de la deshonestidad. Son muchas las tareas que tenemos, pero esta es una propuesta distinta, es un partido con otros valores. Siempre le insistí a Delvis que se involucre en esto y no le podía decir que no cuando me dijeron que necesitaban una persona con algunos conocimientos y valores. Entonces aceptamos la propuesta y realmente encontré en el equipo gente con valores. También les quiero decir que hay en la sociedad muchos resabios de valores que hay que volverlos a poner en el primer nivel. La sociedad está esperando un cambio”.

En consonancia a sus palabras, Carlos Padilla, rafaelino candidato a senador provincial por el departamento Castellanos, agradeció a los que los acompañaron para que sus voces sean escuchadas y expresó refiriéndose al partido que integra: “Este es un equipo maravilloso de personas, trabajadores, y estamos contentos de tener la posibilidad de redireccionar el sentido de la educación, la seguridad, y la salud en esta sociedad tan devaluada en valores éticos y morales”.

Ya finalizando, el diputado Argañaraz, acompañado por Federico Galuppo que integra su lista, expresó: “Para nosotros es importantísimo este espacio, siempre digo lo de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Hace seis años y medio dijimos que respetábamos ciertos valores y lo seguimos haciendo, y eso para nosotros es una fortaleza. Se ha realizado mucho trabajo legislativo. En la Cámara no solo hemos realizado trabajo legislativo, sino que se ha capacitado a emprendedores, a empresarios pymes, hemos realizado charlas sobre prevención de suicidio, y temáticas importantes y por eso queremos seguir ahí en la legislatura”.