Se redujo la inflación y cerró en el 6% en junio

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La inflación experimentó un retroceso en junio último y fue del 6%, mientras el costo de vida anual fue del 115,6%, informó el INDEC.

El costo de vida mostró su segunda baja consecutiva, ya que en mayo había arrojado un descenso respecto de abril.

El menor nivel de suba de precios respondió al comportamiento de alimentos y bebidas, y prendas de vestir, que sólo se incrementaron algo por encima del 4%.

El indicador refleja un retroceso respecto de mayo, cuando había arrojado un alza del 7,8%.

Un factor que moderó el índice es que, a diferencia del mes anterior, sólo impactó el aumento en la electricidad y no en otros servicios.

En el primer semestre la inflación acumulada fue del 50,7% de acuerdo con las cifras oficiales.

Con este resultado, el índice de precios fue del más bajo desde enero último, cuando también había arrojado un 6%.

La vocera presidencial Gabriela Cerruti había anticipado que el número de inflación de junio iba a ser "bastante más bajo" que el de mayo, por lo que resaltó que el país está "en un sendero de descenso" del índice mensual.

"Lo que indican algunas consultoras privadas y provincias, al igual que la Ciudad es que estaríamos frente a una tendencia a la baja y a un número bastante más bajo que el de la última medición", destacó la funcionaria.

La inflación de la Ciudad de junio, que se conoció esta semana, fue del 7,1 %, mostrando una leve baja durante dos meses seguidos.

Cerruti agregó: "Lo que nos permite pensar que estamos en un sendero de descenso, que había tenido un impacto en los primeros meses del año por las consecuencias de la sequía".

La división de mayor aumento en el mes fue Comunicaciones (10,5%), producto de la suba de servicios de telefonía e internet.

Le siguieron Salud (8,6%) -por aumentos en medicamentos y en las cuotas de empresas de medicina prepaga- y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (8,1%), principalmente por las subas en electricidad.

La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,1%). Al interior de la división impactó la suba de Pan y cereales y Leche, productos lácteos y huevos.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en junio fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,1%) y Prendas de vestir y calzado (4,2%).

A nivel de las categorías, los Regulados (7,2%) lideraron el aumento seguidos por el IPC Núcleo (6,5%); en tanto los Estacionales registraron un incremento de 1,8%.

En el interior del país, la mayor alza se detectó en la Patagonia, con una suba del 6,8%.

En Capital y conurbano, el alza de precios fue del 5,8%, según el INDEC.