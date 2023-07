Ben Hur local y el CAI en Ceres

Punto de partida para Ben Hur e Independiente en la Copa Santa Fe de básquetbol. Los dos equipos de la ARB que se inscribieron en el torneo de la Federación Santafesina jugarán este viernes su primer encuentro.

La BH estará recibiendo desde las 21.30 a Racing de San Cristóbal por la Zona B, con el arbitraje de Gonzalo Ponce y Guillermo Theler. En tanto, el CAI visitará a CACU de Ceres en el mismo horario con el contralor de Melisa Gauna y Facundo Díaz, en el marco del grupo A.

En el Coliseo del Sur, el equipo dirigido por Andrés Mandrille se presentará con la base del equipo que disputa el torneo Oficial local más la incorporación de tres jugadores: el alero Elian Espinola, oriundo de San Guillermo y que viene de jugar en Pérfora de Neuquén el Federal; y los sunchalenses Matías Alemani (base formado en Libertad y que tuvo una experiencia en España) y Manuel Porporatto (pivot que jugó en Alma Juniors y Almagro de Esperanza).

Por el lado de Independiente, la formación de Walter Storani recuperó a dos jugadores que ya habían pasado por la institución: el ala-pivot Lorenzo Turco, que vivió un tiempo en Europa, y Gabriel Bravo, que estuvo jugando en Cañada Rosquín en los últimos años.

El otro partido del grupo de Ben Hur se jugará el lunes, entre Sanjustino y Atlético Tostado. En la Zona de Independiente ya jugaron el miércoles con la victoria de Huracán de San Javier frente a Banco Provincial de Santa Fe por 79 a 66.

Cabe acotar que en esta etapa inicial se miden los equipos a nivel Federativo y en las siguientes se suman los profesionales, como Libertad de Sunchales. Las Zonas A y B tendrán, además de jugar todos contra todos en cada una de ellas, un interzonal y ello determina que tendrán su enfrentamiento Ben Hur e Independiente, en la cuarta y octava fecha (30 de julio en el Colucci y 21 de agosto en el Coliseo).



POR EL OFICIAL

Este viernes 9 de Julio recibirá a Peñarol por la sexta fecha del torneo Oficial de la ARB Se iniciará a las 21.30 en el estadio Centenario con el arbitraje de Ariel Aicardi y Maximiliano Merlo.

Los otros partidos de la fecha están programados asi: martes 18, Ben Hur vs. Quilmes y Unión vs. Independiente. A definir: Libertad vs. Atlético.