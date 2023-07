Atlético de Rafaela, con la mira puesta en Oeste

Atlético de Rafaela visitará este domingo desde las 19.05, con televisación por Directv, a Ferro Carril Oeste en el marco de un partido por demás importante en su lucha por permanecer en la zona de clasificación al reducido.

Al día de hoy la Crema se mantiene adentro de ese grupo ‘selecto’ con 31 puntos, sabiendo que si no gana en Caballito podría dejar ese octavo lugar y perder terreno en las posiciones de la zona B de la Primera Nacional.

Es por eso que un triunfo le permitiría, en primer lugar, recomponerse rápidamente tras la dura derrota en casa ante Riestra, donde dejó una muy pobre imagen; no depender de otros resultados para mantenerse en zona de reducido y superar a un rival directo en dicha pelea. Hoy Oeste tiene 33 unidades.

Entre hoy y mañana el DT Ezequiel Medrán definirá el equipo con el cual jugará en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, y en la jornada de ayer ya empezó a dar algunos indicios.

El plantel albiceleste trabajó en la fría mañana del jueves en el predio Tito Bartomioli y luego de algunos movimientos físicos llegó el turno del fútbol. ¿El equipo? Marcos Peano; Matías Olguin, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Ayrton Portillo, Matías Fissore, Matías Valdivia y Manuel Ignacio Lago; Nazareno Fúnez y Claudio Bieler.

La buena noticia es que Nicolás Delgadillo trabajó de manera normal y se metería en la formación inicia, en lugar de Lago o Fúnez.

Atlético de Rafaela volverá a trabajar en la mañana de hoy en el predio Tito Bartomioli.



ARRANCA LA ZONA A

Este viernes se pondrá en marcha una nueva fecha de la zona A de la Primera Nacional. El capítulo 25 tendrá los siguientes encuentros: 15.30hs (TyC Sports) Nueva Chicago vs Almagro, 21hs Güemes vs Alvarado, 21.10hs (TyC Sports) San Martín (T) vs San Telmo.