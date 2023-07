Juan Wabeke no esconde sus ilusiones de cara a la final del torneo Apertura de la Primera C Femenina que organiza la Asociación Argentina de Fútbol.

Atlético de Rafaela ganó los dos partidos de instancias de play off como visitante, ambos por penales, y accedió a la definición donde visitará a Aldosivi de Mar del Plata, este sábado a las 18hs. Dicha definición, a partido único, se disputará en el predio de la institución marplatense y será transmitido en vivo por el canal de youtube del ‘Tiburón’: @ClubAtleticoAldosiviOficial.

“Estamos con muchas ilusiones”, le contó a este medio Wabeke, DT de la Crema. Y a la vez, se mostró calmo con lo que viene: “Estamos tranquilos, continuamos trabajando como lo vinimos haciendo durante el año, no inventando nada raro porque no vamos a cambiar nuestra manera de jugar y de la forma que llegamos vamos a seguir”.

Anoche, el plantel femenino de la Crema emprendió viaje a Mar del Plata al aguardo del encuentro de mañana.

“Disfrutamos esta semanita de alegría por lo alcanzado, termina este torneo y la semana que viene empieza el otro, no hay tiempo de relajación. Tenemos que dejar todo para traernos el campeonato a Rafaela y después se verá lo que pasa”, manifestó Juanchi Wabeke.

En relación a los encuentros de cuartos de final y semifinal, el entrenador analizó: “Los dos partidos, tanto Unión (de Santa Fe) como Arsenal, fueron muy duros, en esta instancia, sabiendo que el que pierde queda afuera y con la presión de jugar de visitante, te hacen sentir mucho la localía, se hace más difícil pero lo pudimos sobrellevar en los dos partidos”. Y destacó: “Las chicas mostraron una personalidad increíble, nos preparamos para llegar a esto y estamos felices”.

En su segunda temporada en la Primera C, Atlético alcanzó la definición de la primera parte del año y en virtud de ello, Wabeke apuntó: “Les decía el otro día que llegar a una final es lo más lindo que le puede pasar a cualquier deportista porque es como que estas cerrando todo lo que hiciste en el año. Ahora tenemos que tratar de ponerle la frutillita a la torta, que es lo que queremos desde que empezamos con el femenino, jugar en una instancia más grande”.

El ganador del torneo Apertura se quedará con el boleto para disputar la final por el ascenso ante el ganador del Clausura.

El plantel albiceleste que viajó a la ciudad feliz se encuentro conformado por: Josefina Mila, Carolina Escalada, Micaela Moreyra, Lorena Aguilar, Aldana Córdoba, Natalí Pérez, Micaela Chiessa, Julieta Rodríguez, Sabrina Jalil, Claribel Medina, Micaela Días, Rocío Albornoz, Giuliana Ponzetti, Camila Juárez, Eliana López, Sahira García y Aylen Martínez.

Atlético de Rafaela llegó a la instancia final luego de finalizar en el tercer lugar en la Zona B, mientras que posteriormente eliminó en cuartos de final a Unión de Santa Fe (2 a 2 en los 90′ y 4 a 3 en los penales) y a Arsenal de Sarandí en semifinales (3 a 3 y 4 a 3). Por su parte, Aldosivi de Mar del Plata se adueñó de la Zona C, mientras que en cuartos eliminó a Quilmes (1 a 0) y en semis a Laferrere por 7 a 0.