9 de Julio va por la recuperación

Luego de dos caídas consecutivas fuera de Rafaela, 9 de Julio vuelve al Germán Soltermam para intentar recuperar la senda del triunfo. Este viernes, desde las 13, recibirá a Sarmiento de Resistencia en el partido que abrirá la disputa de la 21ª fecha del Federal A. El encuentro será dirigido por Alvaro Carranza.

El elenco dirigido por Maximiliano Barbero necesita volver a sumar de a tres en el objetivo de dejar el último lugar de la peleada Zona 4, aunque el desafío no es para nada sencillo frente al segundo del grupo y que en su última presentación se impuso a Sol de América por 3 a 0. Además cuenta con el goleador del torneo, Franco Olego con 9 tantos.

Pero el León confía en seguir manteniendo la fortaleza que en la segunda rueda le permitió transitoriamente salir del descenso, habiendo ganado los cuatro partidos en esa condición. Hoy el horario no ayuda para una buena concurrencia, pero seguramente el hincha juliense se las arreglará para acompañar a su equipo.

Fue una semana corta para 9 de Julio, donde lo primordial fue levantar al equipo luego del duro golpe que significó el traspié ante Central Norte en la última jugada del partido. No obstante, desde lo futbolístico, el entrenador casi no pudo meter mano en cuanto a trabajar en función de modificaciones porque el partido se adelantó un día a lo previsto, debido a las elecciones que habrá el domingo en la provincia.

Lo que ha quedado de las últimas presentaciones es que el equipo evidenció una mejoría en el funcionamiento, en cuanto al manejo del balón y la profundidad para llegar al arco rival, pero por contrapartida se muestra más permeable en lo defensivo, con desconcentraciones llamativas que le han costado puntos. Y en las pelotas paradas en contra es donde más se notó.



LA BAJA DE SALCEDO

En el mediocampo habrá una ausencia obligada en el equipo rafaelino. Alex Salcedo fue expulsado luego del final del partido ante Central Norte y recibió una fecha de suspensión. Su posible reemplazante sería Wilson Ruiz Díaz, lo cual de concretarse determinaría un esquema más ofensivo por las características del ingresante. Si finalmente Barbero opta por buscar más marca, podría elegir a Franco Baudracco.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Alvaro Carranza. Asistentes: Cristian Arregues y Marcos Guzmán. Cuarto árbitro: Matías González.

Horario: 13.00.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonathan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Agustín López, Wilson Ruiz Díaz o Franco Baudracco y Brian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. Sup: Joaquín Gómez, Thiago Peñalba, Matías Loboa, Jeremías Kruger, Baudracco o Ruiz Diaz, Agustín Costamagna, Mateo Gutiérrez, Leonardo Monroy y Fernando Nuñez. DT: Maximiliano Barbero.

Sarmiento: Emilio Di Fulvio; Mariano Puch, Facundo Pardo, Franco Domínguez y Emanuel Cuevas; Juan M. Torres, Matías Mansilla, Sergio Sagarzazu y Maximiliano Resquín; Claudio Vega y Franco Olego. DT: Víctor Godoy.



LAS POSICIONES

Gimnasia y Tiro 34 puntos; Sarmiento 31; Sol de América 26; Central Norte 25; Boca Unidos 24; Juventud Antoniana 23; San Martín 20; Crucero del Norte 19 y 9 de Julio 18.