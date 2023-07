Unión, para retomar confianza

Necesitado de un triunfo luego del traspié sufrido en Las Parejas, Unión de Sunchales recibirá este viernes a Independiente de Chivilcoy. El encuentro, correspondiente a la 21ª fecha de la Zona 3, se disputará desde las 20 en el estadio de la Av. Belgrano de la vecina ciudad, con el arbitraje del santafesino Enzo Silvestre.

El Bicho Verde dejó pasar una buena ocasión de meterse en zona de clasificación, de la que quedó ahora a cuatro puntos.

Los demás encuentros de esta zona se jugarán el domingo: a las 15.30 Douglas Haig vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay; a las 16 Defensores de Villa Ramallo vs. El Linqueño; y a las 19 Sp. Belgrano vs. Sp. Las Parejas. Libre: DEPRO.

Posiciones: Douglas Haig 39 puntos; Independiente 30; Sp. Las Parejas 29; Sp. Belgrano 28; Unión 24; El Linqueño 23; DEPRO 22; Defensores 15; Gimnasia 13.