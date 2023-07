Canapino comienza a girar en el callejero de Toronto

Agustín Canapino comenzará a girar hoy en los ensayos que se llevarán a cabo en el circuito callejero de Toronto, en Canadá, por la décima fecha del Indy Car de automovilismo, la división tradicional de monopostos en Estados Unidos.

El piloto bonaerense, de 33 años, empleará a fondo la unidad Dallara-Chevrolet del equipo Juncos Hollinger Racing, a partir de las 16.00, cuando comience la primera sesión de entrenamientos. El trazado por las calles de Toronto tendrá una extensión de 2.874 metros y reúne 11 curvas.

Canapino ostenta buenos antecedentes en circuitos con estas características, a punto tal que se clasificó decimosegundo en su debut en St. Petersburgo y resultó decimocuarto en Detroit, sucesivamente.

El piloto francés Simon Pagenaud no se recuperó por completo de los traumatismos sufridos en un despiste que sufrió en la última competencia en Mid-Ohio, en Lexington, por lo que no correrá y será sustituido por el sueco Tom Blomqvist. El circuito canadiense mostró como último ganador al neocelandés Scott Dixon (Dallara Honda), del equipo Chip Ganassi. Además, en 1996, se produjo el accidente fatal de Jeff Krosnoff, quien falleció como consecuencia de un impacto contra el guardarail de su vehículo, a apenas cuatro vueltas para la finalización de la carrera.

La prueba clasificatoria se desarrollará el sábado, a partir de las 15.50, mientras que la competencia comenzará el domingo a las 14.45, a 85 vueltas.

Posiciones del torneo: Alex Palou (España) 377 puntos; Scott Dixon (Nueva Zelanda) 267; Josef Newgarden (EEUU) 261; Marcus Ericsson (Suecia) 255; Pato O’Ward (México) 250; Scott McLaughlin (Nueva Zelanda) 229; Will Power (Australia) 226; Alexander Rossi (EEUU) 216. Canapino reúne 95 unidades y está en la 24ta. posición en el campeonato.