Zeballos y Granollers avanzaron a la final

La dupla conformada por el tenista argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers avanzó a la final de Wimbledon tras derrotar a los alemanes Tim Puetz y Kevin Krawietz por 6-4 y 6-4. En un partido donde no se presentaron muchas oportunidades, el argentino y el español aprovecharon las únicas chances de quiebre que tuvieron para conseguir el triunfo y el boleto al partido decisivo del tercer Grand Slam de la temporada. Fue solo una en la primera manga y dos en la segunda.

Zeballos y Granollers comenzaron su camino en Wimbledon ganando un durísimo partido contra los colombianos Cabal y Farah en la primera ronda, que se definió 11-9 en el tie-break del tercer set. Luego también necesitaron de tres parciales para vencer a los jóvenes franceses Van Assche y Fils. Pero, a partir de allí, mostraron un nivel mucho más alto y ya no volvieron a dejar sets en el camino. En octavos le ganaron 7- 6(5) y 7-6(6) a Galloway y Harris, mientras que en cuartos superaron a los estadounidenses Withrow y Lammons por 6-4 y 7-5.

Los rivales en la final de Zeballos y Granollers, que comenzaron el torneo como 15° preclasificados, saldrán del cruce entre las duplas conformadas por el neerlandés Wesley Koolhof y el británico Neal Skupski, los número 1 del mundo, y el australiano Matthew Ebden y el indio Rohan Bopanna.



FINALISTAS FEMENINAS

La checa Marketa Vondrousova y la tunecina Ons Jabeur accedieron ayer a la final femenina de Wimbledon, al vencer en las semifinales a la ucraniana Elina Svitolina y la bielorrusa Aryna Sabalenka, respectivamente.La checa Vondousova (42) venció 6-3 y 6-3 a la ucraniana Svitolina (76), y Jabeur (6) avanzó a su segunda final consecutiva en el All England, tras doblegar a la bielorrusa Sabalenka (2) por 6-7 (5-7), 6-4 y 6-3.



HAY CAMPEONES

La modalidad de doble mixto consagró sus campeones. Allí Mate Pavic (N°17 en ranking mundial de dobles ATP) y Lyudmyla Kichenok (N°15) se llevaron el título. El croata y la ucraniana derrotaron por 6-4, 6-7 (9) y 6-3 a la pareja compuesta por la china Yifan Xu (N°27) y el belga Joran Vliegen (N°25), para levantar el prestigioso trofeo en La Catedral.