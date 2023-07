Natalia Vera tendrá su gran desafío Mundialista en Glasgow

(Por Darío Gutiérrez). - Del 3 al 13 de agosto se desarrollará el "Supermundial" de la bicicleta, que congregará en Glasgow y en otras sedes de Escocia los Mundiales de pista, carretera, BTT -descenso, cross country y maratón-. BMX -racing, freestyle flatland y park-, trial, ciclismo indoor, gran fondo y paraciclismo -carretera y pista-. Allí estará Natalia Vera, única argentina clasificada en damas de la rama convencional que intervendrá en los 500 metros, mientras que en varones lo hará Facundo Lezica -que está viviendo en Europa hace unos años- en una de las especialidades de fondo.

La oriunda de Beltrán (Santiago del Estero), de 24 años pero que lleva 7 viviendo en el Club Ciclista de Rafaela donde a diario realiza sus entrenamientos con Daniel Capella, accedió a la cita mundialista en el puesto 19 de esa especialidad, entre las 24 de todo el mundo que podían ser admitidas.

"Estoy muy contenta con esta hermosa noticia. Después de 10 años de estar en la selección haber clasificado para mi primer mundial Elite genera una gran satisfacción, siendo la única en clasificar de la parte de velocidad", nos contó ayer en el velódromo.

Sobre el balance de la reciente cita continental en San Juan, puntualizó que "fuimos al Panamericano por un buen resultado, una medalla que no se pudo dar por poco ya que quedé cuarta en los 500 metros, pero eso me dio los puntos para asegurar la clasificación al Mundial".

Nati participa habitualmente en la velocidad, keirin y 500 metros, pero solamente en el Mundial podrá hacerlo en esta última al ser la que le dio la clasificación. "Es una de las pruebas que más me gusta, que desde inicios en el ciclismo me acompañó siempre y estoy muy orgullosa de poder representar a mi país en esa especialidad, y año a año vamos mejorando marcas personales, a nivel internacional también. Creo que el trabajo que venimos realizando en el Club Ciclista junto a Daniel Capella y Gustavo Leiva, está dando sus frutos. Ahora clasifiqué a un mundial y quien no dice que en unos años pueda hacerlo a un Juego Olímpico que es el anhelo de todos los deportistas. Esperemos llegar a eso y brindarle un buen resultado a la selección argentina".

Sobre los objetivos a perseguir en Escocia, manifestó que "pasan por bajar mis marcas y poder entrar más adelante en cuanto a posición de lo que conseguí para ingresar".

El viaje a Europa está previsto para el 1 de agosto. Los Campeonatos del Mundo de Ciclismo 2023, que reunirán 13 Campeonatos del Mundo de la UCI en las diferentes disciplinas del ciclismo, serán un acontecimiento nunca antes visto en la escena mundial. Se espera que acojan a más de 8.000 ciclistas amateurs y de élite de al menos 120 países y que coronen a más de 190 Campeones del Mundo de la UCI.

Se espera a más de un millón de espectadores, con una audiencia televisiva mundial que superará los mil millones y que lo convertirá en uno de los 10 eventos deportivos más vistos del planeta.



ESTA VEZ SIN SU DT

Ya hace dos años Natalia Vera había tenido la posibilidad de participar en el Mundial, pero por cuestiones de presupuesto se había quedado en Argentina. En esa ocasión la sede había sido Francia.

Afortunadamente, en esta oportunidad hubo buen tino de parte de la dirigencia nacional y la santiagueña radicada en Rafaela podrá estar en la capital escocesa. Aunque no estará viajando Daniel Capella, ya que la delegación nacional estará a cargo de Martín Ferrari, ya que también en paralelo se realizará el Mundial de Paraciclismo donde hay más argentinos clasificados.