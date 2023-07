Jorge Arruk, sunchalense por opción que aspira a gobernar la ciudad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo hemos hecho con todos los precandidatos a la Intendencia, acercamos un cuestionario a Jorge Arruk, quien encabeza una de las listas de Juntos por el Cambio, respuesta que nos llegó en la víspera y que ofrecemos a continuación.



¿De dónde sos oriundo?¿Cuánto tiempo llevás en Sunchales?

"Mi nombre es Jorge Arruk:

"Soy oriundo de un Pueblo de la Provincia de Córdoba, Los Cóndores, que está a la vera de la Ruta Nacional 36, a 110 kms de la Ciudad de Córdoba.

"Por razones laborales llegué a Sunchales en el año 1993, hace ya 30 años y decidí radicarme definitivamente en esta Ciudad.



¿Por qué los sunchalenses deben acompañarte con el voto?

"Deben acompañarme con su voto porque quiero llevar toda mi experiencia que traigo del sector privado en cuanto a administración y orden, y poder ser parte del inicio de un cambio profundo en la manera de administrar los bienes Públicos.



¿Qué obra u obras creés que necesita imperiosamente la ciudad?

"Las obras que son primordiales en la Ciudad son las de Cloacas, Planta de Desagües Cloacales, el Basural".



¿Cómo encararás el tema inseguridad?

"El tema de seguridad como en todo el país y toda la Región es muy complicado.

Debemos reforzar las instancias de diálogo y trabajo compartido con la comitiva Policial, establecer procesos y acciones conjuntas que permitan reforzar la seguridad en la ciudad, mejorar la integración GUS/ Centro de monitoreo/destacamento policial, para ser más eficaces y eficientes".



¿En la plataforma hay elementos para mejorar el cementerio municipal?

"El cementerio Municipal debe presentar mejoras edilicias en los espacios de Galerías de Nichos. Se debe también efectuar un amplio control con aquellas tumbas que ya estén excedidas en el tiempo de permanencia y además no cuenten con pagos al día o familiares que les den mantenimiento para poder cumplir con las ordenanzas existentes y poder remover esos lugares ampliando de esa forma la capacidad actual con nuevos nichos".



¿Cómo pensás mejorar el área Comunicación?

"El Área de Comunicación debe ser un Espacio donde la Información de novedades, Políticas y Obras llevadas adelante por el municipio sean informadas a la Sociedad.

"No debe ser una instancia de Marketing".



¿Cuál es tu postura para armonizar la relación con el Concejo?

"La Relación con el Concejo debe ser cordial, fluida y de dialogo y propuestas permanentes, pero para ello el Ejecutivo debe brindar toda la información que le es requerida en tiempo y forma y ejecutar las Ordenanzas creadas y en caso de que su curso no sea posible responder con los motivos por lo cual no pueden ejecutarse".