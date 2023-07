Alcides Calvo: "Hay una gran transformación que ojalá podamos continuar en una gestión similar"

De cara a las PASO, Alcides Calvo, precandidato a Senador Provincial por la lista "Elijo Hacer" visitó la Redacción de LA OPINIÓN para reflexionar sobre su actual gestión y también sobre lo que se avanzó y lo que aún queda por hacer.

Con su vasta trayectoria como dirigente político, afirmó que "estamos en un momento realmente muy especial para la provincia de Santa Fe, pero en especial para nuestra región. En el último año de gestión del gobierno provincial, ha tenido una mirada sumamente federal, muy amplia, donde ha querido, en todas sus acciones, evitar las desigualdades que habíamos tenido y que fueron consecuencia de gobiernos donde la mirada estaba puesta sobre las sobrepoblaciones y no sobre lo que significaba el interior del interior".

Además, agregó que "desde un punto de vista social, de obra pública y hasta productivo, hoy se dan situaciones a partir de un Ministerio de Producción que se ha dinamizado. No solo se ve en la distribución del presupuesto, el cual ha tenido un incremento sustancial en su porcentual, sino de políticas realmente activas, tratando de atenuar impactos negativos de lo que fue la pandemia y la sequía. Sin embargo, en esta gestión, la función del crédito ha resultado muy bien, con emprendimientos que todavía están en proceso de ejecución, los que le cambian la característica física y económica del lugar en el que se instalan".

En cuanto a la infraestructura, defendió el planteo de obras estratégicas como el acueducto que "va a surcar todo lo que es la zona centro de la provincia y le va a permitir un futuro inmediato a 30 localidades y también a una parte de la provincia de Córdoba". A su vez, Alcides recordó: "Tenemos muy vivo ese 9 de julio de 2008, donde el ex gobernador Binner planteó la ejecución de una obra tan necesaria. Pasaron 15 años para que Rafaela y la región puedan usufructuarlo".

De todos modos, resaltó que "lo más importante de esas obras estratégicas es la autopista de la 34 que le da una conectividad importante y necesaria para toda la región. Es una obra que se postergó en el tiempo, que tuvo muchas dilaciones, como el gasoducto regional". Y destacó el Hospital "Dr. Jaime Ferré": "Es importante tener un centro de salud de las características de lo que va a ser nuestro hospital. Si hay cosas negativas que nos ha dejado la pandemia, fueron los efectos nocivos de la gente que ya hoy no está. Lo positivo es que nos exigió un estado mucho más fuerte en materia sanitaria".

Dentro de este detalle, precisó los avances de la Ruta 70: "Omar Perotti siempre planteó el tema de la transversalidad. En ese aspecto, la ruta 70 cumple con este programa de "Ruta Segura". Realmente le ha dado una fisonomía distinta al oeste de la ciudad y será al máximo cuando tengamos habilitada la circunvalación. El acceso oeste de la ciudad se va a transformar en un lugar de encuentro, de mucho paso y donde va a tener una relevancia en materia comercial y urbanística".

También, Alcides se tomó un momento para dedicarle algunas palabras a su equipo de trabajo y compañeros de fórmula. "Hay una gran transformación que ojalá podamos continuar, en una gestión similar como la que puede brindar nuestro precandidato a gobernador Marcelo Lewandowski porque tiene un mismo pensamiento, una misma directriz, que la que ha tenido en estos 3 años y meses el gobernador Omar Perotti". En cuanto al precandidato a intendente, Luis Castellano, mencionó: "Ojalá seamos los custodios y también los que podamos acompañar ese crecimiento y desarrollo, teniendo un intendente como Luis Castellano que supo interpretar lo que necesitaba la ciudad en estos últimos años y que la ha transformado, no solo desde la infraestructura sino también desde lo urbanístico".

Por último, habló sobre Bárbara Chivallero, actual Senadora Suplente: "Me ha demostrado que tiene una calidad humana muy importante. Tiene mucho conocimiento profesional, pero también humildad. En este corto plazo se ha ganado el cariño de la gente del interior del departamento".

Para concluir, insistió en que "es un momento propicio para que los rafaelinos y las rafaelinas, y todo el departamento Castellanos ponga en evaluación lo que significó un antes y este momento que se está viviendo, lo que le va a permitir tener una plataforma muy importante y que ojalá la podamos consolidar en un futuro inmediato, tratando de acompañar un trabajo en equipo que ha sido muy beneficioso para la región y el departamento".

Alcides se muestra igual de entusiasmado que en su primera gestión y afirma que hace todo con pasión. "Mi trabajo es con muchísima atención y humildad, y tratando de concebir algo que a los dirigentes políticos nos cuesta mucho: tenemos más facilidad para hablar que para escuchar. Creo que la dirigencia política tiene que empezar a escuchar más, hablar menos y hacer mucho más".

En un último mensaje para todos los ciudadanos, dijo: "Les pido el acompañamiento para poder terminar un proceso importante, con la plena seguridad de que lo hago con la misma pasión y ganas, al igual que el primer día de mi primera gestión".