La Crema se midió con Ferro

El torneo de 'Campeones del Mundo', de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional que organiza AFA disputó su fecha 17, instancia en la cual Atlético de Rafaela se enfrentó con Ferro Carril Oeste.

El próximo domingo ambos clubes se verán las caras en Primera y en la 'previa' se midieron los 'pibes' en una jornada muy pareja.

Atlético y Ferro están en la parte alta de la tabla general de la zona A.

En el Predio "Tito" Bartomioli jugaron las categorías Menores, mientras que los más grandes lo hicieron en la cancha de césped sintético que la institución verdolaga tiene en Caballito.



Los resultados fueron los siguientes:

- Cuarta División: Ferro 2 vs. Atlético 2 (Marco Rossa y Brian Goro).

- Quinta División: Ferro 2 vs. Atlético 0.

- Sexta División: Ferro 1 vs. Atlético 1 (Facundo Weissen).

- Séptima División: Atlético 1 (Rodrigo Suárez) vs. Ferro 3.

- Octava División: Atlético 2 (Benjamin Zanabria y Diego Maciel) vs. Ferro 3.

- Novena División: Atlético 3 (Nahuel Sanabria, Santiago Di Nono y Lorenzo Cagnola) vs. Ferro 2.



Las principales posiciones

- Tabla General: Aldosivi de Mar del Plata (-2) 224 puntos; Temperley (-3) 214; Ferro Carril Oeste 196; Atlético (-12) 195 y Quilmes (-6) 186.

- Cuarta División: Aldosivi (-1) 40 puntos; Ferro y Patronato (-2) 33; Temperley 32 y Atlético (-3) 31.

- Quinta División: Temperley 39 puntos; Aldosivi (-1) 38; Ferro 37; Quilmes (-1) 33 y Atlético (-3) 31.

- Sexta División: Temperley 40 puntos; Aldosivi 38; Chacarita (-1) 34; Atlanta (-1) y Brown de Adrogué (-2) 30; Atlético (-3) y Tristán Suárez (-1) 28.

- Séptima División: Ferro 42 puntos; Aldosivi 38; Temperley (-1) 35; Atlético (-1) 34 y Estudiantes (-2) 32.

- Octava División: Quilmes (-1) 37 puntos; Aldosivi 36; Patronato (-1) 35; Atlético (-1), Temperley (-1) y Ferro 31.

- Novena División: Atlético (-1) 40 puntos; Nueva Chicago (-1) 37; Temperley (-1) 36; Ferro 35 y Patronato (-1) 34.