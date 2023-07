Sin quórum, fracasó la sesión del Senado

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El oficialismo sufrió ayer un nuevo traspié en el Senado luego de que se cayera por falta de quórum la sesión en la que, entre otros objetivos, se buscaba aprobar la continuidad de la camarista federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, magistrada del caso Hotesur en el que se encuentra involucrada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El pliego de la jueza, que el 9 de agosto cumplirá 75 años, para que continué en su cargo por un lustro más, era parte de un paquete de 75 nombramientos de funcionarios judiciales designados por el Poder Ejecutivo para que integren cámaras, juzgados, defensorías y fiscalías de todo el país.

Las negociaciones en busca de aliados no llegaron a buen puerto para el Frente de Todos, en donde creían tener los números necesarios de legisladores para comenzar la sesión, pese a que Juntos por el Cambio ya había anticipado que no iba a contribuir al quórum.

Sin embargo, a último momento se bajaron Edgardo Kueider y Guillermo Snopek, del bloque Unidad Federal, a quienes desde el oficialismo contaban como presentes.

El Frente de Todos necesitaba 37 legisladores sentados en las bancas para habilitar el quórum, pero apenas pudo garantizar 34.

Además de los propios, el oficialismo sumó a María Eugenia Catalfamo de Unidad Federal y a otras dos habituales aliadas como Magdalena Solari Quintana (Frente de la Concordia de Misiones) y la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), pero le falló el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).

El temario de la truncada sesión incluía dos proyectos que venían con media sanción de Diputados: el que crea el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz, y el proyecto por el que se establecen los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.

También estaban en el orden del día el tratamiento del proyecto del senador tucumano Pablo Yedlin sobre "Fluoración de la sal para consumo humano" y el de la tucumana oficialista Cristina del Carmen López Valverde (también del Frente de Todos) para la creación del "Programa Nacional Libros para Aprender".

Por último, se iba a tratar el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados para autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar de ejercicios militares.

El presidente del interbloque oficialista, el formoseño José Mayans, había sugerido que se dejaran de lado los pliegos judiciales para avanzar con el resto de la agenda, pero la propuesta no tuvo eco en la oposición, que festejó el bloqueo de la sesión.