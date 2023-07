Bottero: "Un cambio en el Ejecutivo Municipal necesitará un respaldo sólido en el Concejo"

-¿Por qué hay que votar a Germán Bottero para un nuevo período en el Concejo?

-No es una lista de concejales solo lo que estamos votando en esta oportunidad. Estamos votando un proyecto de ciudad. El proyecto de ciudad que encabeza Leonardo Viotti y que es el único que tiene posibilidades de cambiar la realidad política de Rafaela. Desde hace 30 años, Rafaela tiene el mismo gobierno, yo he sido parte mucho tiempo de la oposición de esa gestión peronista, me refiero en términos políticos porque siempre acompañé los proyectos que buscaron mejorar la ciudad, dar solución a problemas o respuestas a demandas de los vecinos. Con mi trabajo diario en el Concejo, actualmente como presidente, siempre he defendido y he bregado por la defensa de la institucionalidad, es decir una relación madura entre el Departamento Ejecutivo y el cuerpo legislativo. Por eso nuestra relación es sumamente respetuosa con el Intendente (Luis Castellano), nunca ha habido ningún problema político, entendiendo cada uno el lugar que ocupa. Pero claramente la llegada de un nuevo proyecto político ameritará desde el Concejo hacer un montón de cosas distintas. Yo lo digo entre comillas y que se entienda bien: una "revolución". A esta mesa la vamos a tener que dar vuelta pata para arriba y vamos a tener que empezar de cero.

-Es muy optimista. ¿Cómo es eso de la "revolución"?

-Sí, creemos que los rafaelinos van a apostar por los beneficios de la alternancia. Y con respecto a la revolución, desde el momento en el que Viotti dice “voy a gobernar con menos gasto político”, implica un organigrama nuevo que necesita una ordenanza, y de ahí, en adelante, vas a necesitar un montón de normas teniendo en cuenta que la mayoría de las cuestiones pasan por el Concejo Municipal. Por eso, vamos a necesitar un Concejo con muchísima actividad y con mucho diálogo, y digo diálogo y no digo grito, no digo agresión, me parece que ya la política tiene mucho de agresión, mucho de gestos violentos, mucho de enfrentamiento… Más allá de que no sea mi forma en particular, creo que es el momento de aportarle a la ciudadanía otra cosa. Entonces, ¿qué puede hacer Bottero en un mandato más en el Concejo Municipal? No sé si será desde la presidencia o desde el llano, pero el objetivo es conducir un bloque que pueda ayudar a al nuevo intendente, Viotti en este caso, para tratar de sacar todas esas nuevas normas que necesitará para darle una impronta propia a un gobierno distinto que buscará salir de una inercia.

-¿Usted ve esa inercia en la actual gestión municipal?

-Digo inercia porque el gobierno municipal está cada vez un poquito peor. Es necesario romper esa inercia, hay que barajar y dar de nuevo. A lo mejor no será todo por consenso, algunas cosas sí, otras no, pero sí imagino un diálogo permanente, una negociación abierta en busca de consensos y acuerdos, más allá de que los votos después decidirán como siempre. Es ahí donde puedo aportar esa experiencia en la labor legislativa para tratar de llevar adelante todas estas modificaciones y normas necesarias que requerirá la intendencia de Leo.

-Un cambio en el Ejecutivo Municipal puede generar una batería de nuevas ordenanzas. ¿Pero qué pasa con tantas cosas que están en marcha?

-Siempre decimos que no venimos a destruir nada, lo que está bien seguirá, hay muchas cosas que va a ver que mejorarlas y hay muchas otras cosas que se están haciendo mal. De todas esas cuestiones, como decíamos antes, van a necesitar seguramente alguna norma municipal. Hay cuestiones que se empezaron a hacer bien, y hoy se han relajado. El control de tránsito no es una cuestión de normas, las ordenanzas acá ya existen, aquí ya es una cuestión del Ejecutivo y de decisión política. Pero si desde el Concejo se necesita algo, ahí vamos a estar nosotros.

-¿Creen que el tránsito es uno de los temas que no está bien?

-Hemos aprobado una emergencia en seguridad vial que fue un fracaso. No se compró prácticamente nada, apenas unos conitos y algunos equipos de handy. Las normas están, hay que aplicarlas. Bueno me parece que el Ejecutivo ha perdido en muchas cuestiones, como en el caso de la emergencia de seguridad vial, oportunidades para hacer mejor las cosas y mejorar la vida de los vecinos. Y no lo ha hecho. Ahí es cuando digo que es una gestión con tal nivel de desgaste que ya no está funcionando.

-¿Qué otra área de gestión no funciona bien para ustedes?

-En viviendas no hubo demasiados avances, se continuó con un programa que era del socialismo como es Mi Tierra Mi Casa y no hubo mucho más. Se degrada tanto el gobierno anterior desde el Frente Progresista y lo único que se continuó es con ese programa de acceso al suelo; después solo se entregaron viviendas que construyó una empresa de consumo masivo. Lo que está bien lo vamos a seguir, si Mi tierra Mi Casa funciona, va a continuar. Pero hay que ser más activos.

-¿Se ilusiona con tener un gobierno municipal, provincial y nacional del mismo signo político a partir de diciembre?

-Es una posibilidad cierta. Es por lo que nosotros estamos trabajando. Un gobierno de Juntos por el Cambio a nivel nacional, un gobierno de Unidos para Cambiar Santa Fe a nivel provincial, y un gobierno del mismo signo político en Rafaela. Recuerdo hace cuatro años que el oficialismo insistí en lo importante que era tener para la ciudad alineados los gobiernos de Rafaela, la Provincia y la Nación. Decían que era para que Rafaela logre lo que se merece y dejó de tener en algún momento. Es cierto que algunas cosas llegaron a Rafaela. Han llegado obras, claro que sí, bienvenidas sean. Hablaron de que se está por inaugurar el acueducto, el desagüe de calle Tucumán, canteros del centro. Pero si bien han venido obras, faltan muchas que prometieron y no pudieron cumplir. Nos va a quedar un hospital con la carcaza armada, hoy no tenemos más que un hospital con carcaza armada; se ha prometido la pavimentación del Camino 6, y es un fracaso tras fracaso; la remodelación integral del centro nunca llegó, las veredas del centro, el anillo perimetral de la Plaza nunca llegó, la reconversión del Complejo Ripamonti tampoco.

-¿Y la sede del Concejo?

-Con buen criterio, en el Concejo le pusimos un plazo, que es hasta que se vaya el gobernador Perotti, el 10 de diciembre de este año. Sino empiezan los trámites antes de esa fecha el predio volverá a poder de la ciudad. Estamos en julio y no ha pasado nada. Y en su momento, parecía que el Concejo estaba demorando todo y se caía el mundo sino aprobábamos esa cesión. Lo hicimos con esa precaución, algunos nos dirán mal pensados, otros diremos precavidos, con esta cuestión de que bueno, sino avanza, que vuelva a la ciudad. Por eso digo que este alineamiento nación, provincia y ciudad, en algunas pequeñas cuestiones funcionó, pero en otras no funcionó. Lo que están viviendo nuestros empresarios por la falta de insumos es grave. Esto tiene que ver con la macroeconomía y puntualmente por el ministro de Economía que restringe las importaciones, que tiene una inflación mensual del 8% y que pese a que no puede solucionar ni un solo problema de los argentinos ahora va a ser el candidato a presidente, una cosa media rara, ese mismo funcionario representa casualmente a este mismo gobierno de la ciudad de Rafaela y el de la Provincia. Ahí el alineamiento fue pésimo, como también fue muy malo el alineamiento en materia de seguridad.

-¿Por qué?

-Si yo le pregunto a los rafaelinos cómo estamos en materia de seguridad hoy y cómo estábamos hace tres años y medio cuando empezó (Luis) Castellano su tercer mandato como intendente y Perotti su gestión en la Provincia. Y dicen que hace tres años estábamos mejor, hoy estamos peor. Ha habido una degradación en la seguridad, en la provincia en general, pero bueno, quedémonos en Rafaela. En la ciudad de Rafaela ha habido una degradación, no han llegado más policías, más tecnología. En todo caso la policía y la tecnología que llegó es para compensar la que se dio de baja o el recurso humano que se jubiló. Tuvimos jefes de policía que duraron solo días en la ciudad de Rafaela, algunos que se fueron por la puerta de atrás, otros se fueron de noche. Ha habido una cantidad de tiempo perdido, tres años y medio perdidos en materia de seguridad que no ha hecho más que conspirar contra la tranquilidad de todos los rafaelinos. Entonces ese alineamiento ha sido malo.

-Se habla que a nivel local es importante la planificación y los equipos. ¿Tienen los equipos ustedes?

-Sí, claro que sí. Y eso explica y sostiene esta posibilidad cierta que tenemos de poder llegar a conducir la ciudad. Leo Viotti no solo es una persona que se ha formado en todo lo que tiene que ver con la cuestión pública, sino que está muy bien rodeado. Yo soy solamente una partecita de todo ese equipo… Nosotros anunciamos todos los días alguna propuesta distinta. Algunas generan incluso reacciones críticas de algún funcionario del Ejecutivo. Acá la gente no vota a ningún super héroe, sino que simplemente vota a una persona que pueda ser creíble para la ciudadanía y que la vea rodeada de buena gente que está preparada.