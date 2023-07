Los Pumas el sábado sin los rafaelinos

El sábado Los Pumas se medirán con Australia en Sydney con la particularidad que ambos irán en busca de recomponerse del traspié en la fecha inaugural del Rugby Championship. El entrenador Michael Cheika dio a conocer el quince inicial del equipo argentino, como así también los ocho suplentes, y entre los 23 convocados no fueron incluidos los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo. Habrá cuatro cambios en relación a la derrota con los All Blacks, incluyendo el debut de Rodrigo Isgró.

El test-match entre Los Pumas y los Wallabies se llevará a cabo en el CommBank Stadium (a las 6:45hs de nuestro país), de Parramatta, como árbitro actuará el sudafricano Jaco Peyper y la formación del equipo argentino será la siguiente: 1 Thomas Gallo, 2 Julián Montoya (c) y 3 Francisco Gómez Kodela; 4 Matías Alemanno y 5 Tomás Lavanini; 6 Pablo Matea, 7 Santiago Grondona y 8 Juan M. González; 9 Gonzalo Bertranou y 10 Santiago Carreras; 11 Mateo Carreras, 12 Jerónimo De la Fuente, 13 Lucio Cinti, 14 Rodrigo Isgró; 15 Emiliano Boffelli. Sup: Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Eduardo Bello, Lucas Paulos, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Velez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.