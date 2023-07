MPA apeló el envío a la Justicia Federal de investigación a 4 personas por homicidio

La fiscal Vanina Servidio Pozzi presentó un recurso de apelación para solicitar que se revise en segunda instancia una resolución mediante la cual se ordenó remitir a la Justicia Federal tres legajos en los que se investiga a cuatro personas que cometieron graves delitos en Firmat (departamento General López).

A uno de los investigados -de iniciales MEA-, y a una mujer -cuyas iniciales son MAB-, se les endilgó la participación necesaria en el homicidio de Érica Tamara Ávalos. A su vez, ese hombre es investigado por extorsiones cometidas junto con otros dos imputados -de iniciales IGM y EJR, respectivamente-, y por amenazas coactivas.

Quien es investigado en los tres legajos además amedrentó a la fiscal en una audiencia desarrollada de forma remota en mayo de este año. En relación a ese hecho ilícito, se creó un cuarto legajo que está a cargo del fiscal Eduardo Lago.



INVESTIGACIONES

DIFERENTES

La incompetencia provincial fue planteada por la Defensa de los imputados y convalidada por la jueza Mariana Vidal.

“Si bien los imputados están involucrados en la comercialización de estupefacientes, les atribuimos delitos comunes que deben ser abordados por la Justicia Provincial”, sostuvo Servidio Pozzi. Al respecto, recordó que “la determinación de la naturaleza federal de una causa debe ser realizada por razones excepcionales que no están presentes en este caso”.

La fiscal explicó que “desde hace meses, el hombre de iniciales MEA es investigado por ambos fueros en relación a hechos diferentes”. En tal sentido, puntualizó que “desde la Unidad Fiscal Firmat llevamos a cabo un intercambio de información y acciones coordinadas con la Justicia Federal”, y ejemplificó el trabajo conjunto con “una serie de allanamientos realizados en abril que fueron fructíferos para ambas partes”. A su vez, manifestó que “el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación nunca solicitó intervenir en nuestro legajo”.

Por otro lado, Servidio Pozzi afirmó que “desde el MPA reconocemos que generalmente el narcotráfico propicia la comisión de delitos comunes, pero no por ello debemos enviar todas las investigaciones de este tipo al fuero federal”.



HOMICIDIO

Servidio Pozzi indicó que “el investigado determinó e instigó a otros dos hombres a matar a Ávalos, mujer con la que él mantenía un conflicto interpersonal”.

El homicidio fue el miércoles 28 de diciembre del año pasado a las 3:30 de la madrugada en la vía pública en Firmat. La fiscal relató que “desde una motocicleta que pertenece a la imputada -quien es la pareja de MEA-, los atacantes se acercaron a la víctima y, sin mediar palabra, le dispararon 17 veces con un arma de fuego”. A causa de la agresión, Ávalos falleció tres días después.



EXTORSIONES

La representante del MPA planteó que “entre el miércoles 9 de noviembre y el día del homicidio de Ávalos, los tres hombres investigados extorsionaron en reiteradas oportunidades a un hombre y una mujer a los que conocían previamente”.

“Mediante comunicaciones telefónicas, los investigados les exigieron a las víctimas entregas de entre 100.000 y 500.000 pesos a cambio de no sufrir la muerte de allegados ni daños materiales”, precisó Servidio Pozzi. “A partir de la conducta delictiva, se apoderaron ilegítimamente de 100.000”, aclaró.



AMENAZA

La fiscal mencionó que “al imputado de iniciales MEA también se le atribuyó haber amenazado telefónicamente a un hombre al que le ordenó matar a una persona”. Especificó que “le dijo que si no cumplía con lo encomendado, su madre, su padre y su hijo iban a morir”, y agregó que “durante la intimidación, le brindó datos precisos acerca de dónde estaban cada uno de sus familiares en ese momento”.



DELITOS

Al hombre de iniciales MEA y a la imputada se les endilgó la participación necesaria en el delito de homicidio calificado (por ensañamiento y por el uso de arma de fuego). Además, a los tres hombres se los investiga por la coautoría de extorsión -en un caso consumado y en otro, en grado de tentativa. A su vez, MEA está imputado como autor de amenazas coactivas.