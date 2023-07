Paz Caruso con una necesaria agenda ambiental al Concejo

A María Paz Caruso le sobra entusiasmo con su nuevo objetivo: ser concejal de la ciudad de Rafaela para potenciar la agenda ambiental que tanto conoce en el ámbito legislativo. Con su título de licenciada en Comunicación Social y un amplio recorrido en la temática y la problemática del medio ambiente, considera que "es necesario profundizar los debates en torno a una ciudad que puede mostrar avances, que de hecho recibe premios por sus objetivos cumplidos, pero que también tiene desafíos muy importantes en lo que hace a la sustentabilidad".

Actualmente Paz Caruso es la secretaria de Ambiente y Movilidad de la Municipalidad en tanto que está al frente del Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDS), que cumple ocho años como un espacio de construcción y articulación de políticas públicas en torno a lo ambiental, con el aporte tanto del sector público como del privado. Y a su vez ocupa el segundo lugar de la lista de precandidatos a concejales de "Elijo Hacer", dentro del frente "Juntos Avancemos".

"Hemos logrado en esta campaña una gran dinámica de trabajo con Juan, con Heri y todos los compañeros que integramos la lista del intendente, Luis Castellano. Creo que hemos efectuado una tarea muy importante para llegar a los vecinos y vecinas, pero sin descuidar la gestión de la que debemos ocuparnos cada día", sostiene en una entrevista con LA OPINIÓN. Juan es Juan Senn, actual concejal que busca su reelección ocupando el primer lugar de la lista, y Heri es Heri Passerino, un histórico y eficiente colaborador del senador provincial, Alcides Calvo, que está en el tercer lugar de esa nómina.

"Nos acoplamos muy bien a la dinámica de trabajo de Juan Senn, que hace cuatro años está en el Concejo ya con una experiencia sólida, con una gran capacidad de estar en los barrios, de encontrarse con los vecinos, de escuchar y de tratar de dar respuestas", sostuvo respecto a esta nueva etapa que transita.

- ¿Quién te propuso integrar la lista y cómo fue ese momento?

- Pocos días antes del cierre de listas del 12 de mayo, Luis me convocó para dialogar, siendo que soy parte de su equipo desde hace muchos años. Lo primero que me plantea es la necesidad de llevar una mirada ambiental más fuerte al Concejo, si bien hay temáticas muy presentes en el cuerpo legislativo. Y me invitó a sumarme a la lista. Y acá estoy.

Para Paz Caruso, "la creación del Instituto para el Desarrollo Sustentable en diciembre de 2015, durante la gestión de Luis, a través de una normativa específica fue un acierto para enfrentar el desafío ambiental que es muy cambiante y es continuo". "La figura del Instituto nos permite adaptarnos a esos entornos dinámicos" resaltó con esa pequeña cuota de orgullo por haber sido parte de la construcción de este espacio, hoy consolidado en el tejido institucional de la ciudad.

"La semana pasada Rafaela una vez más recibió un reconocimiento a su política ambiental, es muy grato para nosotros recibir este premio que puntualmente se enfoca en las acciones que hemos impulsado para desarrollar la economía circular", destacó la funcionaria. "Es un incentivo para continuar trabajando de esta manera, ratifica que estamos en la dirección correcta", agregó.

De esta manera, Paz Caruso hizo referencia al Premio Nacional Argentina Economía Circular, un reconocimiento impulsado por Gobiernos, Organizaciones no Gubernamentales, asociaciones y cámaras empresariales que se entregó en el marco de una ceremonia realizada en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. El intendente Castellano resaltó, el día que recibió el diploma, que "a través del trabajo articulado con 56 empresas, hemos podido incrementar en dos años, de 2 a 24 toneladas de residuos reciclables que llevamos al Relleno Sanitario" lo que a su vez "genera un triple impacto, esto es en lo ambiental, social y laboral, porque en el complejo hay 90 familias que trabajan y viven de la separación de residuos, esto es clave en la economía circular".

Además de reconocimientos, la política ambiental de la Municipalidad de Rafaela atrae a gobiernos locales de todo el país, que llegan a la ciudad para conocer la experiencia en la gestión de residuos, que incluye la separación entre recuperables orgánicos. O bien el Municipio recibe invitaciones para presentar el modelo ambiental en foros y encuentros de todo tipo. "La semana pasada fuimos convocados para dar una capacitación junto a otros municipios en la ciudad de Firmat a través de redes, es importante el intercambio de experiencias es clave para revisar procesos, incorporar mejoras o innovaciones", consideró.

"Cuando contamos nuestra experiencia en otros ámbitos, llama mucho la atención la forma en la que trabaja Rafaela. La clave está en haber sostenido a lo largo de los años las políticas ambientales y haber buscado las estrategias para potenciarlas", subrayó. "Por ahí naturalizamos en Rafaela estas acciones vinculadas a la economía verde o circular, y el hecho de que el Municipio, las empresas, los comercios y las cooperativas de trabajo se sienten en una mesa para coordinar medidas que buscan hacer más eficiente la gestión de los residuos urbanos y el reciclaje de los mismos. No es común que los comercios entreguen cartones a los gestores habilitados como lo son las cooperativas", sostuvo.

-¿Y en lo personal cuál es el objetivo de llegar al Concejo?

-En lo particular, el desafío es pensar en cómo lo ambiental atraviesa toda la agenda del Concejo. En los últimos años, me fui capacitando en este sentido, fui fortaleciendo las redes institucionales y con especialistas, por lo que puedo aportar esas capacidades en los debates propios de un espacio legislativo. Y a partir de este enfoque también participar del análisis de los distintos temas de la amplia agenda legislativa que permitan una mejor planificación de la ciudad. Hay que ser responsables, conocer, investigar y analizar todos los temas que ingresen al Concejo para una mejor praxis legislativa.

-El rol del concejal tiene similitudes a ese proceso de diálogo que atraviesa al Instituto para alcanzar acuerdos sobre política ambiental.

-La clave para sostener el sistema es someterlo a evaluación y mejorarlo con nuevas acciones a partir de nuevas demandas. Es el Instituto el que nos permite esta lógica de funcionamiento desde la participación de todos los actores. Y sí además requiere diálogo como herramienta para lograr acuerdos. Por ejemplo, Rafaela tiene una normativa de Grandes generadores de residuos, que fue uno de los primeros temas que trabajamos desde el Instituto junto con el Centro Comercial e Industrial. Fue un buen ejercicio de diálogo, costó bastante llegar al resultado final con el ida y vuelta de los borradores, pero el resultado fue muy bueno porque se llegó a una normativa que se puede aplicar y que tiene beneficios reales para la sociedad en general.

-Entonces en el Concejo hay que escuchar, proponer, acordar y controlar los actos de gobierno.

-El desafío en el Concejo es la escucha constante y la participación para producir las mejores ordenanzas con impacto positivo en la comunidad. Hay que mantener una actitud de disponibilidad permanente, de escuchar, de proponer, de poner manos a la obra. Parece que estamos presentes ahora en tiempos de elecciones, pero debemos estar así todo el tiempo. Hay que escuchar la multiplicidad de voces porque cada uno tiene su mirada, que debe ser tenida en cuenta. Este es el rol clave del Concejo. También el del control de los actos de gobierno, y además asistir al Ejecutivo más allá de quien gobierne porque son quienes llevan adelante las políticas públicas.

-Queda muy poco de campaña. ¿Qué se hace?

-Estar cerca de cada vecina, de cada vecino para contar todo lo que hicimos, destacando la importancia de los logros de la gestión de Luis como intendente en una amplio abanico de temas, de su decisión de ir por un nuevo mandato para continuar con el proceso de transformación de la ciudad. Son muchas las obras que llegaron en los últimos años para dar respuesta a demandas históricas de la ciudad... esos proyectos no se deben detener. Por eso le pedimos a la gente que nos acompañe, que es fundamental que Luis tenga el apoyo en el Concejo, que eligiendo a Juan Senn y toda su lista se da un apoyo grande a la gestión.