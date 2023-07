Las propuestas de Barredo

Catorce son los precandidatos anotados para ocupar la banca en el senado de la provincia por el Departamento Castellanos en las próximas PASO que se van a desarrollar en la provincia de Santa Fe el próximo domingo. En este sentido, habrá tres frentes y cinco partidos los que se enfrentarán por la senaduría en la provincia, recordando que Alcides Calvo, actual Senador, irá por otra reelección, cumpliendo 22 años ininterrumpidos en el cargo. Además, tres listas se presentaron para competir en la interna de "Juntos Avancemos": “Un Futuro sin Miedo” la tendrá a Natalia Geder como titular; Francisco Barredo por “Unamos Fuerzas” y Fernando Franco de “Unidad Ciudadana”.

El docente Francisco Barredo estuvo de visita ayer en nuestra redacción para dar a conocer sus propuestas, ya en la recta final de la campaña. "Fue una campaña tranquila y sin grandes complicaciones. Hemos recorrido todo el departamento representando nuestras ideas dentro del peronismo. Somos la fuerza de referencia de Cristina Fernández de Kirchner y Agustín Rossi y básicamente, lo que vemos como faltante dentro del departamento son las obras públicas, ya que todo lo que es cloaca, gas y conectividad son grandes faltantes en muchas localidades, e inclusive, dentro de ellas vemos, por ejemplo en el caso de Rafaela, en la recorrida que realizamos en los barrios más populares, no tienen ni siquiera asfalto. Y lo que proponemos, en el caso de que la ciudadanía nos acompañe, gestionar esas obras públicas que tanto necesitan las poblaciones de todas las localidades del departamento Castellanos. A nosotros nos parece que dentro del peronismo tiene que producirse una renovación, ya que el actual senador departamental ya lleva más de 20 años en el cargo y me parece que le falta gestión, porque actualmente se lo ve como una especie de 'cajero automático' donde todas las instituciones le piden dinero y el suple esa emergencia. Me parece que eso está bien, pero la función de un legislador es solucionar temas de fondo a ir a lo importante, como por ejemplo el caso de las obras públicas que más necesita la gente. Nosotros proponemos esta renovación generacional y ojalá que la gente nos acompañe el próximo domingo", expresó Barredo.

Sobre ganarle la elección al actual senador, Barredo expuso que "es un desafío muy importante pero no hay peor lucha que la que no se abandona. Por eso decimos que después de 20 años debe haber nuevas caras y nuevas ideas y en esa línea, acompañamos también la gestión de Leandro Busatto como precandidato a gobernador, donde estamos buscando ese recambio generacional que necesita la provincia".

Con respecto a algunos ejes, en cuanto a lo educativo, el docente afirmó que "hubo aspectos que se resolvieron y se mejoraron de la gestión anterior, entre ellos el Boleto Educativo Gratuito, las titularizaciones, donde tuvo una continuidad desde el socialismo, al igual que los traslados y las jerarquizaciones. Y como un desacierto del actual gobierno, vemos que hay un retroceso en la relación con el sector docentes, especialmente en el aspecto paritario. El gobierno provincial no quiere negociar y solamente impone, generando mucho malestar en los docentes en los momentos donde se desarrollan las paritarias. Es un gobierno encerrado en si mismo, no solamente con otras fuerzas del peronismo, sino que también tienen una muy mala relación con el movimiento sindical. Y vemos que un gobierno peronista no debe hacer eso, porque el movimiento obrero".

En cuanto al tema seguridad, Barredo analizó que "nuestro candidato Busatto propone una renovación de las leyes de seguridad y del servicio penitenciario que tienen casi 50 años. Esta es una problemática que atraviesa a toda la sociedad y también tiene que atravesar todos los partidos políticos. Con la seguridad se tiene que hacer una política de estado, y desde el día '1' de su gobierno, Busatto propone que llamará a todas las fuerzas políticas para aportar en una gran mesa, cómo se desarrolla y actualiza la normativa de la institución policial, donde no tiene conducción y se autogobierna, es corrompida por el narcotráfico".

En cuanto a Salud, opinó que "vemos que el nuevo Hospital Regional avanza, pero de manera lenta, hay que profundizar su marcha. Vemos que se inauguró solamente una parte, mientras que el resto de los centros de salud de la ciudad deben jerarquizarse, ya que muchos ciudadanos se trasladan al hospital 'Jaime Ferré' para poder recibir atención médica y medicamentos. Y por último, en función de cómo han visto a la gente en esta recorrida, acotó que "encontramos una gran variedad de situaciones, donde mucha gente está descreída, desmoralizada y notamos a muchos con expectativas en con estas PASO como para ver lo que pasa. Hay otros sectores politizados que están bien informados, porque hay muchos que tienen que renovarse, pero las PASO es una muy buena oportunidad para no volver a elegir a los mismos, ya que hay mucha más variedad de opciones y pensar en una renovación política dirigencial y en el peronismo en particular".