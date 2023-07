Néstor López apuesta a la experiencia y a la continuidad de una gestión transformadora

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Reproducimos seguidamente las respuestas ofrecidas a esta Agencia por el precandidato a la Intendencia por el Ateneo, en la lista Somos Comunidad, Néstor López, quien recordemos que en la niñez se desenvolvió como canillita en la Agencia LA OPINIÓN.



¿Te sentís preparado para gobernar la ciudad?



"En la decisión de ser candidato hubo una análisis interno donde me realicé esa misma pregunta.

"Valoré no solo mi experiencia profesional si no que además valoré mi experiencia personal

"En lo profesional trabajé antes de recibirme de Ingeniero en Construcciones en la Universidad Tecnológica Nacional de Rafaela como pasante rentado en la Municipalidad de Rafaela, luego viví durante 13 años trabajando en una importante empresa vial que ejecutó obras públicas y privadas en toda la provincia.







¿Por qué los sunchalenses deben votarte?



"Somos Comunidad expresa la continuidad de la gestión que está llevando a cabo el intendente Gonzalo Toselli. Gestión que transformó positivamente la ciudad no sólo desde las infraestructuras sino también desde el desarrollo social. Esta continuidad asegura la prosecusión de las políticas públicas que se llevaron adelante pero desde una óptica personal, con perspectiva propia.

"Expresamos experiencia de gestión, conocimiento, equipo y compromiso para el desarrollo de la ciudad.







¿Qué planes tenés para la obra pública?



"Unos de los ejes de la obra pública es activar planes de pavimentación en aquellos lugares donde la calzada es de ripio, para de esta manera economizar toneladas de ripio de reposición, horas tanto de maquinaria como personal , horas de camión regador etc. Además debe iniciarse un mantenimiento del pavimento de hormigón en el casco céntrico reparando las losas y cordones dañados.

"Se deberá continuar con el recambio de cañería de cloacas a los efectos de lograr que toda la ciudad cuente con cañería de PVC en reemplazo de las de material que llegó al fin de la vida útil

Si bien hay 2 proyectos de ENOHSA que suscribieron un convenio gestionaremos los fondos para poder ejecutar estas importantísimas obras.







¿Cómo proponés encarar el tema de la inseguridad?



"Hay que dotar de equipamiento a la GUS, Más móviles con GPS, más cámaras colocadas estratégicamente, más personal con la capacitación necesaria para prevenir el delito

"La decisión de gestionar permanentemente la concreción de la Subcomisaría, de la Fiscalía para mejorar las acciones de investigación y sanción de los delitos.







¿Está en los planes mejorar el cementerio municipal?



"Continuaremos con el Plan de Mantenimiento que estamos llevando a cabo en diferentes sectores del Cementerio Municipal, atentos a las demandas que resuelva la situación espacio físico de occisos. Atento que la Normativa que regula las actividades del Cementerio Municipal es antigua presentaremos nuevamente un proyecto de ordenanza muy completo que normaliza todo lo inherente a la administración , funcionamiento y mantenimiento del mismo.





¿Pensás modificar el área comunicación?



"Propongo cambios en el Organigrama Municipal, donde se jerarquizarán algunas Áreas de gobierno además de otros cambios. Pero haremos todo lo que haga falta hacer para poder llevar a cabo una tarea efectiva en cada área. "Potenciándola con los recursos humanos y físicos necesarios. Entendemos que la Coordinación de Comunicación y Estrategia es un área de suma importancia . Es quien permite visibilizar las acciones de gobierno que se están ejecutando".





















