Carranza, árbitro para el partido "9" - Sarmiento

El Consejo Federal dio a conocer este miércoles las designaciones arbitrales para la 21ª fecha del torneo Federal A, que se jugará el fin de semana. El partido entre 9 de Julio y Sarmiento de Resistencia, previsto para este viernes a las 13 en el estadio Germán Soltermam, será dirigido por Alvaro Carranza, de Villa María. Como asistentes se desempeñarán Cristian Arregues, y Marcos Guzmán (ambos de Pascanas), en tanto que como cuarto árbitro estará Matías González (San Francisco). Recordemos que el horario del encuentro y el día de disputa tiene que ver con las disposiciones policiales por el acto eleccionario del domingo en nuestra provincia.

Debido a la lluvia caída en la víspera, el plantel del León trabajó en el gimnasio y habrá que ver si este jueves el entrenador Maximiliano Barbero, en caso de mejorar el clima, desarrolla algún movimiento táctico en campo para definir el once titular. Cabe mencionar que 9 de Julio viene de dos caídas consecutivas, ambas como visitante, en Formosa ante Sol de América y en Salta ante Central Norte, que lo han dejado solo en el último puesto de la Zona 4.



RESTO DE LA FECHA

Sábado a las 15.30 Boca Unidos de Corrientes vs. Gimnasia y Tiro de Salta (Joaquín Gil); domingo a las 15.35 Sol de América vs. San Martín de Formosa (Bruno Amiconi); a las 16 Juventud Antoniana de Salta vs. Crucero del Norte (Francisco Acosta). Libre: Central Norte.

Unión también viernes: por la Zona 3, Unión de Sunchales jugará el viernes. Será de local ante Independiente de Chivilcoy, a partir de las 20 con el arbitraje de Enzo Silvestre (Santa Fe). Sus colaboradores de igual modo serán de Liga Santafesina, los asistentes Mariano González y Maximiliano Moya, y el cuarto árbitro Maximiliano Manduca.