El 29 de octubre dará inicio el Regional Amateur

El Torneo Regional Federal Amateur empieza a asomarse y en tal sentido este miércoles se confirmó que la fecha de comienzo será el 29 de octubre. El certamen que otorgará cuatro ascensos al Federal A se jugará en líneas generales de igual manera que en la edición 2022/23.

Esto hará que la fase clasificatoria, en zonas de 3 o 4 equipos utilizando el criterio de cercanía geográfica, y uno o dos cruces playoffs se disputen antes del receso por las festividades de Navidad y Año Nuevo, y quedarán dos fases de enfrentamientos más, junto a la posterior definición de los ascensos, para los primeros meses de 2024.

Recordemos que los representantes de la Liga Rafaelina clasificados son Ben Hur y Sportivo Norte. Otro punto importantes son las licencias deportivas. Según informó el sitio ascensodelinterior.com.ar, el Consejo Federal ha recepcionado carpetas con pedidos de licencias, pero hasta el momento no se ha analizado ninguna. Esa tarea quedará para las próximas semanas por parte del departamento encargado. Ésto va por lado de quienes la solicitan por primera vez o buscan "volver a tener" una extraordinaria por un año. En su momento Libertad de Sunchales la había recibido por tres años, en 2020, que ya se cumplieron.

Sin embargo, hay un grupo de equipos que todavía poseen las denominadas "ordinarias" por tres años, cuya validez finaliza luego de edición 2023/2024. ¿Qué pasará con ellos? En principio se le respetará lo ya otorgado, pero tendrán que revalidarla con la documentación pertinente, junto a la carta-intención de disputar el torneo. En caso que un club no pueda revalidar por no cumplir con los requerimientos, no participará de la competencia.