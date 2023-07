Sentada y protesta de Verdad y Justicia Rafaela

En la jornada de ayer, de 8.30 a 18, en la vereda de calle Alvear de los tribunales de Rafaela, se realizó una sentada para seguir reclamando una justicia independiente bajo la consigna “Basta de falsas denuncias”. Con la organización del grupo Verdad y Justicia Rafaela, a las 10.30, Alicia Riberi leyó un mensaje dirigido a la comunidad y a la Justicia de Rafaela.



PETITORIO

A las 10.30 Alicia Riberi leyó un petitorio en la acera de Tribunales que reproducimos a continuación.

“¿Sabías que en causas de género: No se respeta el principio de inocencia. ¿te parece correcto?

“No se respeta el «in dubio pro reo» (ante la duda se falla a favor del imputado), ¿te parece correcto?

“Se ignoran las pruebas de la Defensa. ¿eso es igualdad?

“Los hombres son condenados por un relato. ¿eso es justicia?

“La cámara gesell se utiliza en adultas (por medio del MPA), la cual debe ser utilizada solo para menores de edad o personas con discapacidad. ¿te parece correcto?

"No se aceptan pericias con un grupo de peritos expertos interdisciplinario imparcial, tanto para las denunciantes como para el imputado, ¿te parece correcto? A qué le tienen miedo?

"Las pruebas médicas se ignoran. Tampoco se considera importante la declaración de docentes. ¿te parece correcto?

"Los hombres están siendo condenados por un relato y sino con la firma de acuerdos abreviados. ¿eso es justicia?

"Jueces que tienen una marcada y manifiesta ideología de género fallan en causas de género. ¿eso es imparcialidad?

"Dicen que la mujer no miente. ¿y nosotras sí?

"¡Abramos los ojos! Mañana puede ser tu esposo, tu hijo, tu padre, tu hermano, tu sobrino. No esperes a que te pase. Porque si te pasa vas a rogar una justicia independiente, con fiscales que investiguen genuinamente y jueces que fallen sin ideologías. ¡Basta de falsas denuncias!".