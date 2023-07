“Se llevó la vida de mi hijo, lo corrió como un animalito. Espero Justicia”

A partir de las 11.30 de la mañana de ayer, en la sala 3 de los tribunales de primera instancia en lo penal de esta ciudad, se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares a Miguel Ángel Sphan de 37 años, nacido en Rafaela, radicado en la localidad de Lehmann y sindicado como presunto autor penalmente responsable del homicidio de su vecino lehmennse Gonzalo Andrés Riato, de 28 años de edad.

Quien presidió la audiencia fue el juez de la investigación penal preparatoria (IPP), Dr. Javier Bottero, en tanto que actuaron representando al Ministerio Público de la Acusación, el fiscal de Homicidios Dr. Martín Castellano y en la defensa técnica del ahora imputado, la Dra. Georgina Allasia del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).

Entre el público asistente, se encontraba presente el padre del joven fallecido, Edgardo Riato, su esposa y otros familiares de Gonzalo, provenientes de Lehmann.

La nota distintiva de la audiencia la dieron los llantos cruzados y el espíritu quebrado puesto de manifiesto en el uso de la palabra tanto del imputado por el crimen -que pidió hacer uso de ese derecho, algo poco común-, como del padre de Gonzalo, Edgardo Riato quien se dirigió al juez Bottero en nombre de la víctima, expresando entre lágrimas el estado emocional en el cual quedaron sus familias por la pérdida de Gonzalo.



FISCAL CASTELLANO

Al inicio de la audiencia el fiscal Martín Castellano, volvió a releer el hecho imputado, presentó nuevas pruebas, además de evidencias, constataciones policiales, y los testimonios de numerosos testigos.

Dijo el fiscal: “los dichos de los testigos, coincidentes y concordantes, nos permiten reconstruir los hechos”, señaló momentos antes de solicitar la prisión preventiva sin plazos para el procesado.

El fiscal también aludió al “grado de planificación” y a “la manera artera y racional” con que se manejó el presunto homicida; insistiendo en los riesgos procesales en el caso de estar libre: peligro de fuga, sólo tiene trabajos esporádicos de herrería, no tiene parientes en Lehmann, no tiene arraigo, y que puede influenciar sobre los testigos para que modifiquen sus relatos y perjudiquen la investigación.



PRISIÓN PREVENTIVA

Adelantándonos a lo que sería el final de la audiencia, es dable destacar que finalmente el imputado Miguel Ángel Sphan, por decisión del juez Dr. Javier Bottero, quedó preso con prisión preventiva sin plazos mientras se sustancia el proceso que debería culminar en un juicio oral y público.

El juez Bottero dio así el visto bueno al fiscal Martín Castellano, quien está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado transite el proceso judicial privado de su libertad. Aunque la Defensa propuso medidas alternativas, el magistrado consideró que estaban dadas las condiciones para disponer la preventiva sin plazos.

Al imputado se le atribuyó la autoría del delito de “homicidio doloso simple” que tiene una pena en expectativa importante, siendo la mínima 8 años y la máxima 25 años.

“La pena va a ser efectiva y todo parece encaminarse a una pena condenatoria y grave. Entiendo que existe riesgo de fuga y entorpecimiento probatorio” dijo el Juez al argumentar su decisión.

Al mismo tiempo le respondió a la abogada defensora Georgina Allasia, quien había pedido medidas alternativas para el encartado -que permanezca en libertad con una guardadora en Rafaela, y que se presente semanalmente en la Oficina de Gestión Judicial-. El juez Bottero respondió negativamente a esta petición apuntando a que “no son suficientes estas medidas alternativas por el riesgo de fuga”.

Al momento de resolver oralmente el juez Bottero sostuvo que, “todos escuchamos el pedido de disculpas del imputado (Ver “Habló el imputado”), que es una confesión con valor probatorio”. Concluyendo que, “la Defensa no discutió la materialidad ni la autoría del hecho”.



HABLÓ EL IMPUTADO

Como se adelantó en párrafos anteriores, el imputado Miguel Angel Spahn hizo uso de su derecho a hacer uso de la palabra durante la audiencia, algo bastante inusual y hasta se ofreció para responder preguntas que nadie quiso hacer.

Sus dichos algo deshilvanados uno del otro, y en medio de un llanto fuerte y persistente, se orientó a sostener que, “No fue así como dicen. Yo estoy siendo perseguido por gente del pueblo que me ha hostigado desde el día uno que llegué hasta ahora. Cuando yo llego a mi casa veo que había gente afuera, Riato estaba ahí en la esquina frente a su casa, y se estaba organizando para hacerme algún daño”, dijo.

“Cierran las puertas -continuó- y hostigan para que no tengan una buena calidad de vida y se vayan. Algunos vecinos me tienen como una persona loca y se me cerraron muchas fuentes de trabajo, no tengo fuente laboral, ni para comer, y me hostigan para que me vaya del pueblo”.

“Anteriormente -agregó- habían puesto cámaras de vigilancia en la casa de ese chico con las que me hostigaban continuamente. Cada vez que me iba a Rafaela siempre me paraba la policía, siempre me revisaba, y una vez me sacaron el vehículo. También me cortaron la luz ocho veces. Era un hostigamiento continuo por parte de esa gente, se habían puesto en contra mio. ¿Qué hice yo para que me hagan todo lo que me hicieron?”, preguntó.

En ese momento el imputado se quebró en llanto y dijo “quiero pedirle perdón a la familia [de la víctima] por todo lo que hice. No quise llegar a esto pero me llevaron. Me hicieron la vida imposible y nunca quise hacer esto. Tengo que darle de comer a una hija y no tengo fuentes de trabajo. Se conspiraron todos para que yo no tenga un ingreso y tengo cosas que pagar, muchas deudas, son muchos años haciendo lo que puedo para sobrevivir sin ayuda de nadie. Lamento mucho lo que hice y pido perdón a Dios y a la familia del chico, no se que me pasó por la cabeza [...] Ahora ya está y no tengo más nada, perdí mi libertad, perdí todo”, finalizó llorando.



EL PADRE DE LA VÍCTIMA

Edgardo Riato, el padre de la víctima Gonzalo, argumentó que, “me parece una locura que un psicópata así quede suelto, que vaya a Lehmann y nos mate a todos”.

“¿Por qué yo no tengo trabajo o porque me va mal en la vida tengo que salir a matar a alguien? -preguntó Riato-. Para mi esto no tiene nombre y que se pudra en la cárcel. Lo mató con alevosía así que no me vengan con lloriqueos. No me cabe en la cabeza, no se cómo voy a salir de esto […] Se llevó la vida de mi hijo, lo corrió como un animalito y yo sólo espero que haya Justicia”, remató.