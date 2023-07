Noticias al Cierre

"A DIFERENCIA DE OTROS, PIENSO QUE HAY

QUE ACERCAR LA UNIVERSIDAD A LA GENTE"

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que "a diferencia de otros" piensa que "hay que acercar la universidad a la gente", en tanto advirtió que "los tiempos que se avecinan reclaman del conocimiento". El mandatario enunció esos conceptos al inaugurar el nuevo edificio de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). En la oportunidad apuntó contra la oposición y sostuvo: "A diferencia de otros, pienso que hay que acercar la universidad a la gente". El edificio de la UNT, que cuenta 4.216 metros cuadrados de superficie, requirió una inversión del Gobierno nacional que superó los $760 millones, beneficiando a 2.900 estudiantes y generando unos 60 empleos directos.



EN JUNIO SE NECESITARON $360 MIL

PARA SER DE CLASE MEDIA EN CABA

En junio, una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires necesitó percibir ingresos de por lo menos $363.666 para ser considerada de clase media, y de $235.931 para no quedar bajo la línea de pobreza. En tanto que para no ser indigente, ya son necesarios ingresos de por lo menos $131.333. Los valores surgen del relevamiento de datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos porteña. De esta manera, los gastos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marcan el límite de la indigencia tuvieron un aumento del 4,48% respecto del mes pasado, por debajo de la inflación del periodo que en la Ciudad alcanzó el 7,1%.



AL MENOS 20 VUELOS CON DEMORAS POR

CONFLICTO GREMIAL EN AEROPARQUE

Al menos 3.000 pasajeros se vieron afectados por una medida de fuerza gremial de trabajadores de la empresa Intercargo en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, donde 20 vuelos fueron demorados o cancelados. La medida afectó a servicios de gestión de equipajes para las empresas Jet Smart, Fly Bondi y Latam que operan en la terminal aeronáutica. A medianoche el paro fue levantado en tanto que hoy habrá una reunión en el Ministerio de Trabajo.



MORALES RECOMENDÓ A TURISTAS

NO VIAJAR ESTA SEMANA A JUJUY

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de la Nación, Gerardo Morales, les recomendó a los turistas que no viajen a la provincia norteña por los piquetes. Este lunes, una mujer murió tras descompensarse en un ómnibus, que estuvo varias horas detenido por un corte en una ruta jujeña. Además, Morales confirmó que el Gobierno provincial presentó una demanda penal contras los piqueteros y, en declaraciones radiales, apuntó contra el oficialismo: "No es casual la posición directa del Gobierno nacional, hay mucho militante de izquierda y kirchnerista en la zona".



ROSSI DESCARTÓ QUE CON MASSA

PIDAN LICENCIA POR LA CAMPAÑA

El precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria Agustín Rossi descartó que tanto él como el postulante presidencial Sergio Massa, se tomen licencia de sus cargos en el Gabinete y consideró que los reclamos en ese sentido "buscan que se genere alguna turbulencia". "La Argentina no tiene tradición de pedir licencia o renuncia de alguien que está ocupando un cargo y se presenta en las elecciones", sostuvo el jefe de Gabinete.



MASSA Y UN NUEVO SPOT DE CAMPAÑA

CON CRÍTICAS A BULLRICH Y A MILEI

El ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, protagonizó un nuevo spot en el que cargó con dureza contra la titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, y el economista libertario Javier Milei. Lo hizo junto a un grupo de jubilados a quienes visitó durante el fin de semana en la localidad bonaerense de Vicente López. Con eje en el funcionamiento del PAMI, el funcionario del Gabinete remarcó ante los vecinos que los precandidatos de Juntos por el Cambio o de La Libertad Avanza aspiran a "recortar lo que el Estado le financia de la luz, del gas, del agua y de medicamentos a los jubilados" y a que "se acabe el PreViaje y los viajes Sociales".



ACTO DE LA CGT EN APOYO A LA

PRECANDIDATURA DE MASSA

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer confirmó que la central obrera realizará el próximo 8 de agosto un acto en respaldo a la precandidatura presidencial del ministro de Economía, Sergio Massa, por Unión por la Patria."Si, va a haber un acto, en principio el 8 de agosto", sostuvo Daer a la prensa, al ingresar a una reunión de "mesa chica" de la CGT que se realizó en la sede del gremio UPCN. (NA)