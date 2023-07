Estudiantes dio un paso en falso

Estudiantes perdió como visitante por 2 a 1 frente a Barcelona de Ecuador, por lo que estará obligado a ganar como anfitrión, en el marco de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2023.

En el encuentro disputado en el Estadio Monumental de Guayaquil, Fidel Martínez abrió la cuenta para los ecuatorianos a los 29 minutos de juego, mientras que Leonardo Godoy, a los 45 del mismo período, empató para el "Pincha".

A los 33 de la segunda parte, Janner Corozo puso de vuelta en ventaja al Barcelona, que viajará tranquilo a La Plata para el 18 de julio.

El equipo de Eduardo Domínguez, que llegó a esta fase por ser segundo del Grupo C, continuará su camino en la Liga Profesional de Fútbol cuando visite a River en el Estadio Monumental, mientras que, por el lado de los de Segundo Castillo, volverán al ruedo en el partido de vuelta de estos 16avos de final el próximo martes 18 de julio en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.



JUEGAN HOY



Los encuentros de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana seguirán hoy: 19hs Patronato vs Botafogo, 21hs Independiente Medellín vs San Lorenzo.