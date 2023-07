Lionel Messi se refirió a su llegada al Inter de Miami

Lionel Messi llegó a Miami junto con su familia luego de sus vacaciones en Bahamas para iniciar su nueva etapa en el fútbol profesional. Después de una larga espera, se concretó lo que todos ansiaban.

En las primeras imágenes tras bajar del avión, al astro, ya a tono con su nuevo club, se lo vio con unas bermudas rosadas como la camiseta de Inter Miami, donde será presentado el domingo 16 de julio, a partir de las 17, hora argentina.

Para su debut como jugador habría que esperar hasta el 21 de julio, cuando Inter de Miami se enfrente a Cruz Azul de México por la inauguración de la Leagues Cup.

Ante este contexto y el nuevo desafío, el campeón del mundo en Qatar 2022, habló antes del histórico suceso para explicar su salida en condición de libre del Paris Saint-Germain (PSG), donde vivió algunas situaciones traumáticas, y los motivos que lo llevaron a elegir la MLS a sus 36 años.

"Estamos felices de la decisión que tomamos. Preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar y voy a intentar, donde me toque estar, dar el máximo para mí y para el club, seguir rindiendo al máximo nivel", declaró Messi en el programa "Llave a la Eternidad" de la TV Pública.

La presentación del capitán de la "Scaloneta" será televisada y hasta podría darse en el marco de la final de la Copa de Oro de la Concacaf entre Estados Unidos/Panamá y Jamaica/México.

Luego del receso, la MLS volverá a la competencia el 20 de agosto cuando Inter Miami reciba a Charlotte, donde juega Enzo Copetti (ex Atlético de Rafaela y Racing). Este encuentro iniciará la serie de los últimos 12 partidos que marcarán la suerte del equipo.

Inter Miami está décimo quinto con 18 unidades y tiene que alcanzar el noveno puesto que actualmente es CF Montreal, con 26, para avanzar a los playoffs.

Por otra parte, Messi agradeció el apoyo que le brindó la generación de hinchas que lo acompañaron desde sus inicios: "Sentía con los chicos en general, pero sobre todo en Argentina, donde yo pasé situaciones difíciles y fui muy criticado, que había una generación que me defendía a muerte y se peleaba con mucha gente por defenderme. Eso para mí es una hermosura".

"Dejarle algo a ellos, en algún punto, agradecerles por todo ese cariño, peleas que tuvieron que pasar por mí, que una gran parte de esos chicos en algún momento las tuvo que pasar, fue una satisfacción más grande también por ellos el haber conseguido la Copa del Mundo para todo el país", sentenció.