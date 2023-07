Lluvia y frío para hoy

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes por la tarde un alerta amarillo por tormentas para el centro norte de la provincia de Santa Fe y zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Santiago del Estero, y que se extenderá para la jornada de este miércoles. En la provincia de Santa Fe, comprende los departamentos Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Garay, La Capital, San Jerónimo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, General Obligado, San Javier, Vera, 9 de Julio, San Cristóbal y San Justo. Según el organismo, el área será afectada por tormentas, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos.



EN RAFAELA

Mientras tanto, en nuestra ciudad, alrededor de la hora 20 de anoche cayeron un rayo muy estruendoso que sorprendió a más de uno y asustó a los más pequeños, como así también las primeras gotas y los primeros chaparrones, sobre todo porque se esperaban para este miércoles que lleguen las precipitaciones. Indudablemente, esa fuerte centella generó inmediatamente algunos cortes de luz en distintos sectores de la ciudad. Es que la EPE informó que se encontró fuera de servicio, por un buen rato, el distribuidor N°9, afectando el suministro eléctrico en los barrios Jardín, Malvinas Argentinas, Independencia y parcialmente Los Nogales. En tanto, también se registraron algunos cortes de pocos minutos y fallas que se pudieron resolver rápidamente en en los barrios Barranquitas, San José y Los Arces. Igualmente, al cierre de nuestra edición, algunos sectores aún continuaban sin luz eléctrica, al aguardo de su normal funcionamiento.

En este sentido, de acuerdo al twitter Clima Rafaela, hasta la hora 23 de anoche se habían registrado 9 milímetros en nuestro medio.

No obstante, se espera que este miércoles se registre un cambio significativo en las condiciones climáticas en la región. Según las proyecciones, un frente frío se aproximará, generando precipitaciones y tormentas aisladas moderadas en varias zonas. Por tal motivo, el SMN emitió un Alerta Meteorológico amarillo (nivel 1 de 3) por tormentas y lluvias aisladas. Dicho alerta entrará en vigencia a partir de las 3 am del día miércoles, y se mantendrá vigente hasta que las condiciones climáticas mejoren. Según informó la Estación Meteorológica local, se pronostica que las precipitaciones serán moderadas, acompañadas de tormentas aisladas. Además, se espera que los vientos sean variados, rotando hacia el sector Sur con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h. Es importante recordar que el pronóstico del tiempo puede estar sujeto a cambios, por lo que se recomienda estar actualizado con los últimos informes proporcionados por el SMN y las autoridades locales. De todos modos, no se descarta que puedan presentarse algunas heladas para el jueves y el viernes próximo, aunque se espera buen tiempo y un suave ascenso de los valores para el fin de semana, pero quedando en mínimas de un dígito hasta fin de la próxima semana.