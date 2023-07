Martorano llevó tranquilidad a la población acerca de la bacteria que causa faringitis

La ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, se refirió este martes en el marco de una actividad desarrollada en el Hospital Iturraspe de la capital provincial sobre la bacteria que produce faringitis y causó algunas muertes a lo largo y ancho del país en lo que va del año: el Estreptococo Grupo A Pyogenes.

De acuerdo a lo publicado por El Litoral, la titular de la cartera sanitaria a nivel provincial llevó tranquilidad a la población diciendo que se trata de una bacteria que existe desde siempre, que da faringitis, se medica con penicilina y a las 24 horas de estar tomando dicha medicación no contagia más. También aclaró que el Estreptococo Grupo A Pyogenes puede dar, además de Faringitis, Impétigo o Escarlatina también.

“Frente a la preocupación que pueden tener muchas personas por la bacteria del Estreptococo que causó algunas muertes en el país quiero aclarar que lo que se emitió fue un alerta desde el Ministerio de Salud de la Nación, alerta que nuestra provincia hizo el año pasado, en el mes de diciembre concretamente, cuando tuvimos un aumento de casos en los meses de octubre y noviembre. Por entonces teníamos 20 casos y 5 fallecidos. En enero y febrero siguieron altos los casos, pero ahora, acá en Santa Fe, se observa un descenso”, manifestó la ministra. Y remarcó: “El alerta tiene que ver básicamente con estar atentos porque en algunos casos produce una enfermedad invasiva. Es un alerta más que nada para los equipos médicos, para que cuando tengan un cuadro compatible con estreptococo, como fiebre alta o un deterioro del estado del paciente, sospechen de que puede estar haciendo un cuadro invasivo”.



NO HAY VACUNA

Consultada sobre la relación de esta situación con algún atraso en el esquema de vacunación que propone el calendario nacional, Sonia Martorano aclaró que no existe ningún tipo de vínculo. “No hay vacuna para ésto. Los Estreptococos Grupo A y Grupo B existen desde siempre. Es más: todos los años hay 500.000 muertes en el mundo a causa de esas bacterias. Irlanda, Reino Unido, Países bajos y Francia emitieron un alerta el año pasado sobre el aumento de casos; pero hubo un aumento de muchas enfermedades porque no nos olvidemos que con la pandemia estuvimos resguardados y muchos virus y bacterias tuvieron poca circulación”, finalizó.



AUMENTARON LAS CONSULTAS

POR PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS

Teniendo en cuenta esta preocupación que se ha generado a nivel nacional, en los centros de salud de Rafaela también hay una alta demanda y un aumento considerable de consultas por patologías respiratorias, según lo informado por la médica e infectóloga Sandra Cappello a este Diario. "Se están recibiendo cuadros con dolor de garganta, tos, resfrío, estornudos, algunos con fiebre y otros no. Hoy en día tenemos muchos virus circulando por el país, que son los que generan estos cuadros de gripe que duran entre una o dos semanas. También, lo que estamos viendo son infecciones bacterianas, como anginas con placa. Igualmente, es importante tener el calendario completo de vacunas contra la gripe y contra el covid, tanto en menores de edad como en mayores como para que los cuadros no sean tan graves".



SON 16 LOS FALLECIDOS

Dos niños y una persona adulta fallecieron en Tierra del Fuego tras haber contraído "faringitis aguda", una variante de la enfermedad que se origina a partir de la infección con una bacteria, confirmó este martes la propia ministra de Salud fueguina, Judith De Giglio. La funcionaria explicó que en la provincia se produjeron hasta el momento 10 casos de infección masiva con "streptococcus pyogenes", de los 118 registrados en todo el país hasta la semana epidemiológica 26 de este año, en medio de un aumento de la enfermedad que fue advertido por el Ministerio de Salud de la Nación.

"El estreptococo es una bacteria que provoca en niños y en adultos faringitis, erupciones en la piel y escarlatina. El año pasado circuló con mayor frecuencia en el hemisferio norte. El contagio es a través de las vías respiratorias y el tratamiento es con antibióticos", detalló De Giglio en declaraciones a medios fueguinos. La ministra precisó que de todos los hisopados realizados en la provincia en 10 casos se detectó la "enfermedad invasiva" y en tres de ellos se produjeron fallecimientos. "El 99% de los niños cursan una infección con fiebre, dolor de garganta, vómitos, náuseas y enfermedades respiratorias a las que estamos acostumbrados. En los adultos puede haber infecciones en la piel y una faringoamigdalitis. Pero entre el 1 y el 3% de los casos se produce un shock endotóxico que se disemina por todos los órganos del cuerpo y origina el fallecimiento", mencionó Di Giglio. La funcionaria aclaró que "independientemente de cuándo sea detectado, los niños que tienen la variante invasiva tienen altísimas posibilidades de fallecer, más allá del tratamiento que se realice. Es una complicación. No es que se llegue tarde", completó la titular de la cartera sanitaria fueguina.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) publicado por el Ministerio de Salud, cuatro provincias concentran 75 de los 118 casos confirmados de infección invasiva por esta bacteria: Buenos Aires (35), Santa Fe (20), Chubut (10) y Tierra del Fuego (10). Los síntomas de la enfermedad son dolor de garganta, fiebre, cefaleas, dolor abdominal, náuseas y vómitos, así como enrojecimiento de faringe y amígdalas, mal aliento y aumento de tamaño de ganglios en el cuello. La bacteria comúnmente origina distintas infecciones cutáneas como impétigo, celulitis y escarlatina, aunque, en ocasiones, puede presentarse como una forma grave o enfermedad invasiva, que puede causar condiciones mortales.

El Boletín mencionó que este año que 17 jurisdicciones notificaron casos confirmados de infección invasiva por Streptococcus pyogenes: Buenos Aires (35), Ciudad de Buenos Aires (9), Catamarca (1), Chaco (6), Chubut (10), Córdoba (2), Entre Ríos (4), Mendoza (4), Misiones (1), Neuquén (1), Río Negro (9), San Luis (1), Salta (1), Santa Cruz (2), Tierra del Fuego (10), Santa Fe (20) y Tucumán (2). Cabe destacar que el Ministerio de Salud de la Nación emitió el lunes un alerta debido al aumento significativo de casos de infección por Streptococcus pyogenes en todo el país. Lamentablemente, se reportaron 16 fallecimientos hasta el momento. Las muertes se registraron en la provincia de Buenos Aires (4) Chubut (2) Mendoza (1) Río Negro (2) San Luis (1) Santa Fe (3) y Tierra del Fuego (3).

La situación en Argentina se enmarca en un contexto internacional, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informaron sobre un aumento de casos de esta enfermedad en otros países. Se observó un incremento en Francia, Irlanda, los Países Bajos, Suecia, el Reino Unido e Irlanda del Norte, así como en Uruguay. A nivel mundial, se estima que esta bacteria es responsable de más de 500,000 muertes anuales. La transmisión del virus se produce a través del contacto cercano con una persona infectada, así como mediante la tos, los estornudos o el contacto con una herida. El período de incubación varía de 1 a 3 días, y el tratamiento con antibióticos durante al menos 24 horas suele eliminar la capacidad de propagación.