Rafaela continúa trabajando en la regeneración urbana

Instituciones Sustentables es un programa que busca acompañar a organizaciones, comercios y empresas locales en acciones que potencien el cuidado del ambiente. La iniciativa se lleva adelante desde el año 2018 y cuenta actualmente con más 70 organizaciones adheridas.

Este año se suma la posibilidad de que las empresas participen en proyectos de regeneración urbana en sus planes de mitigación, con apoyo del municipio. Las acciones de regeneración urbana incluyen acciones vinculadas a la forestación de especies, la movilidad sustentable, y/o la incorporación de mobiliario urbano. En ese contexto la empresa Remonda Castro, representada por Diego Castro, firmó un convenio con el Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR) asumiendo este compromiso.

La Secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, representando al IDSR en la firma, destacó que “este acuerdo forma parte de un programa que lleva muchos años de trabajo junto a las empresas locales. Y de un camino que venimos llevando adelante particularmente con la empresa Remonda Castro, que ya materializó otras acciones. Como siempre decimos es muy valiosa la articulación público-privada, porque creemos que es la única forma de poder llevar adelante programas y políticas locales”.

“Con el programa Instituciones Sustentables a lo largo de los años fuimos sumando instituciones, y abordando nuevos ejes, como respuesta a las demandas sociales y ambientales, involucrando actores de instituciones y empresas locales con interés en sumar aportes y realizar acciones para enfrentar los desafíos cotidianos que exige el ambiente. Cuando hablamos de Triple Impacto, tiene que ver con esto, con empresas que ya no se centran solo en el aspecto económico sino en el impacto social y el impacto ambiental”, finalizó.

Por su parte, Diego Castro, dijo:”Acabamos de firmar un nuevo convenio con el programa Instituciones Sustentables de la municipalidad. Ya hace tiempo que somos parte de esta iniciativa y en esta oportunidad la UTN es parte de este proyecto de compromiso con la regeneración urbana, en un espacio que hoy existe para mejorarlo".

"Creemos que es clave para las empresas tener programas que junten a las diferentes partes: las instituciones, las universidades y las empresas, que a lo mejor tienen buenas intenciones y a veces no saben de qué manera canalizarlas. Muchas veces pasa que no se sabe cómo llevar adelante las iniciativas. Por eso es necesario que el estado ordene todas esas buenas intenciones para que se concreten en acciones", cerró.

Estuvieron también presentes el Secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el ingeniero Juan Nittman y la ingeniera Susana Keller de UTN Rafaela que participan en el proceso y representantes del IDSR.



ARTICULACIÓN CON UTN

La UTN Rafaela está involucrada en el proyecto, realizando aportes científicos en todo lo que tiene que ver con el diseño del espacio y del mobiliario a partir de materiales reutilizados. A través del trabajo que realizan los estudiantes de 4to y 5to año de Ingeniería Civil. El proceso de trabajo incluye la participación de todos los actores involucrados en el sector determinado, para la construcción conjunta del proyecto: estado, empresa, representantes vecinales, ciudadanía y universidad.

En este contexto, Nittman, contó: “Los procesos de trabajo conjunto son siempre una oportunidad que brindamos a los estudiantes para que tengan experiencias en territorio mientras estudian. El aporte científico que puede realizar la universidad en cuanto a propuestas de mitigación y adaptación al cambio climático, y al diseño de mobiliario sustentable, es muy valioso y queremos ponerlo al servicio de las necesidades sociales y ambientales actuales”.



UN PROGRAMA DE GRAN

VALOR PARA LA CIUDAD

Recordemos que Instituciones Sustentables busca acompañar a organizaciones, comercios y empresas locales para seguir reforzando la importancia del cuidado del ambiente, de la separación en origen y del trabajo articulado para lograr una ciudad más sustentable. Además, busca el desarrollo de proyectos y actividades que contribuyan con la economía circular en la ciudad de Rafaela.

Las empresas que necesiten información sobre el programa y quieran participar pueden comunicarse con el IDSR al (03492) 504579, por mensajes al (03492) 15507915 o escribiendo a [email protected].