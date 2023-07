Paro de municipales por el conflicto en Las Rosas

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) de Santa Fe convocó a un paro de actividades para este jueves en rechazo a la decisión del intendente de Las Rosas, Javier Meyer, de no pagar salarios a los empleados del Municipio de esa ciudad y a modo de queja por lo que considera "inacción" e "indiferencia" del Gobierno provincial ante el conflicto.

"Desconociendo la resolución dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Provincia el Intendente de Las Rosas no ha cumplido la conciliación obligatoria y mantiene a los trabajadores/as sin cobrar sus salarios durante dos meses. A esta altura la pregunta es: ¿qué hace el Intendente con los sueldos de los trabajadores? ¿Financia su campaña?", sostuvo en un comunicado la Festram, en referencia a que Meyer es candidato a la reelección para obtener un tercer mandato consecutivo.

"Es el único titular de un Ejecutivo que ha descontado los días de paro del 27 y 28 de abril que oportunamente la Federación dispuso en el marco de un plan de lucha por la actualización de las Asignaciones Familiares (derechos amparados en el orden constitucional) y en protección al derecho a la salud ante circunstancias que atentan su pleno uso y goce y que derivan de la prestación de la Obra Social Provincial IAPOS", explicó la entidad.

En este sentido, la Festram señaló que "la respuesta al ejercicio del derecho a huelga fue la represión dispuesta a través de la policía provincial y el desconocimiento de la conciliación obligatoria" y lamentó que "el pueblo de Las Rosas volverá a pagar las consecuencias, como ya ocurriera en otras oportunidades vía los juicios que ha perdido".

Asimismo, indicó su decepción porque "las autoridades provinciales hasta la fecha no han aplicado las multas y sanciones que la ley establece para los casos de incumplimiento a un dictado de conciliación obligatoria como lo viene haciendo el ya nombrado intendente Meyer". "Frente a esta realidad, Festram a dispuesto un paro provincial de trabajadores municipales con movilización para el día jueves 13 del corriente", concluyó.