Castellano recorrió el nuevo predio del "9"

El intendente Luis Castellano recorrió este martes el nuevo predio del Club 9 de Julio, ubicado en el Oeste de nuestra ciudad, para observar los movimientos de suelo que allí se están efectuando como primer paso de lo que en el futuro serán canchas para la práctica de fútbol y hockey sobre césped sintético, complementadas con vestuarios para las y los deportistas. “Este es un gran paso y son pasos que llevan tiempo, llevan años de planificación. Recuerdo aquella cena -hace algunos años- en donde le entregamos a quienes por ese entonces eran las autoridades del club el decreto que establecía el comodato y ahora ver esto que es un predio de 4 hectáreas en donde comenzamos los trabajos para las canchas deportivas que permitirán que varias actividades del club se puedan practicar acá es maravilloso”, dijo Luis Castellano

El intendente efectuó la recorrida por el lugar junto con el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; e integrantes de la comisión directiva del Club 9 de Julio.

Luis Castellano puso en valor el sector en donde se erige el nuevo predio de 9 de Julio con “el campus de la UNRaf concretado con 3 edificios -más los que después se van a hacer- y, detrás de donde estamos ahora, el parque regional”.

“Estamos hablando de la Rafaela que viene con un club, una universidad y un parque regional”, visualizó Castellano quien remarcó que “esto es presente, pero, fundamentalmente, una potencia de futuro tremenda”.

El mandatario agradeció “el esfuerzo que hace la gente del 9 que viene trabajando en esto porque ellos son los que empujan y nosotros somos los que acompañamos. Ellos dicen que no podrían haber hecho esto sin el Municipio y nosotros decimos que no lo hubiésemos hecho sin ellos ya que son los dirigentes los que están todo el día ad honorem, trabajando por amor a la camiseta, por amor al club. Estas son las cosas que se van logrando con la articulación público-privada en Rafaela y que nos diferencia de otros lugares”.



DIRIGENCIA ORGULLOSA

Los miembros de la comisión directiva del Club 9 de Julio manifestaron su alegría y orgullo por el gran paso dado en el predio.

Emiliano Montagna dijo: “Para nosotros esto es un orgullo, algo que venimos proyectando hace años, trabajando duro y se está concretando. Vamos a arrancar con canchas de fútbol y en el corto plazo una cancha de hockey. También iniciaremos una etapa de construcción de vestuarios, más allá de que la parte edilicia va a demorar un poquito más, y ya tenemos todo para hacer el cercado; algo que es muy importante para el inicio de los trabajos. Por supuesto que sin la mano del Municipio no podríamos hacerlo. Las instituciones somos netamente sociales y sin el apoyo de la Municipalidad sería imposible”.

Lucas Astrada expresó: “Es una alegría enorme ver cómo se está trabajando y va tomando forma este predio. Hacía muchos años que estábamos esperando este trabajo, este inicio y tenemos muchas expectativas para el futuro.Los clubes siempre necesitamos ayuda. En su momento nos otorgaron las tierras, después se extendió el comodato, hoy se están empezando los trabajos y la verdad es que hace muchos años que venimos trabajando en conjunto con el Municipio en un montón de cuestiones. Este apoyo es sumamente importante para la institución”.